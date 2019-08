Haugesund fikk europadrømmen knust av PSV Eindhoven

ntbsport

PSV hadde et godt utgangspunkt med 1-0-seier fra første oppgjør, men Haugesund dro til Eindhoven med håp om å sjokkere Fotball-Europa. Slik gikk det derimot ikke.

Selv om Jostein Grindhaugs menn var gode til å bryte opp vertenes angrepsspill, slet hvittrøyene med å komme seg til de store sjansene. Ettersom målene uteble, måtte de tilreisende supporterne innse at Haugesund ikke blir å finne i europaligaens gruppespill i år.

Haugesund var derimot ikke langt unna å finne nettmaskene og sørge for ekstraomganger. Med et skudd fra seks meter ble Bruno Leite hindret av stolpen like før slutt.

Sandvik i slaget

Nederlenderne var farlig frempå ved en rekke anledninger i første omgang, men Helge Sandvik vartet opp med flere gode inngripener og holdt gjestene i kampen.

Med 0-0 til pause var avansement fortsatt godt mulig for Haugesund, men det var vertene som produserte de største sjansene.

Kvarteret før slutt hadde Mohammed Ihattaren en stor mulighet til å sende PSV i ledelsen, men igjen var Sandvik med på notene.

Stolpetreff

Martin Samuelsen var derimot nære med å sjokkere hjemmefansen ni minutter før slutt. På et innlegg endte 22-åringens stuss like utenfor stolpen.

Samme mann serverte Leine like etterpå, men dessverre for Haugesund sto stolpen i veien.

På overtid var PSV centimeter ifra å sikre 1-0 da gjestene sendte alle mann i angrep på corner. Steven Bergwijn fikk til slutt tak i ballen og sendte den mot det åpne målet, men skuddet var akkurat for svakt til å passere mållinjen.

Med 0-0 på resultattavla kunne nederlenderne likevel slippe jubelen løs for et knepent avansement. I neste runde venter Apollon Limassol fra Kypros. Kampene spilles 22. og 29. august.

(©NTB)