Dommerkontrovers og målfest da LSK tok viktig hjemmeseier

Trepoengeren sørger for at LSK er oppe på 21 poeng og 9.-plass i ligaen, mens Mjøndalen med sine 17 poeng er betydelig nærmere nedrykksstreken.

Arnor Smarason ble sentral for Lillestrøm med både scoring (straffe) og målgivende pasning. I en slitekamp der hjemmelaget måtte kjempe hardt for å holde på ledelsen mot slutten, mente han det ble unødvendig spennende.

– Altså, vi får to baklengsmål på bortre stolpe. Det er noe vi må se på. Det er ikke godt nok. På 3-1 skal kampen være ferdig, sa Smarason til Eurosport.

Dommerkritikk

Hos motstanderen og blant mange andre var det hoveddommer Trygve Kjensli og hans kolleger som ble diskutert. Allerede etter to minutter markerte de seg med en merkelig involvering:

Den store, sterke Mjøndalen-spissen Olivier Occean skulle rusle et innlegg fra Vetle Dragsnes i mål, men ble revet ned av vertenes Tobias Salquist. Dommer Kjensli fikk det ikke med seg og vinket spillet videre framfor å tildele gjestene straffespark.

Verken MIF-trener Vegard Hansen eller -kaptein Christian Gauseth var videre imponert over dommeren.

– Vi er uheldige med den dommersituasjonen. Det er en soleklar straffe. Når jeg ser den i ettertid, så er det veldig rart at han (dommeren) ikke ser den. Jeg vil ikke sutre, men akkurat den der er veldig bitter, sa Hansen til Eurosport.

– Jeg skulle gjerne ha stått her og snakket med Trygve Kjensli og gitt ham huden full. For det fortjener han, og det fortjener han ofte når han dømmer fotballkamper. Men i dag er min egen prestasjon så svak at jeg ikke kan se på andre, uttalte Gauseth etter det skuffende nederlaget.

Dramatikk

Spissveteranen Occean fikk en slags revansj da han på lekkert vis headet et innlegg fra Dragsnes inn til 1-0-ledelse i kampens 10. minutt.

Så skulle det bli dramatikk i motsatt straffefelt. Lillestrøms Thomas Lehne Olsen gikk i bakken i duell med Akeem Latifu, og dommer Kjensli pekte på straffemerket.

Avgjørelsen så ut til å være av den heldige sorten for hjemmelaget. Arnór Smárason tok ansvaret fra elleve meter og utlignet for LSK idet det var spilt 12 minutter.

Etter scoringene fulgte en underholdende periode med to angrepsvillige lag, og det var vertene som lyktes med å omsette det til scoring.

Smarason slo corner i det 36. minuttet, og Simen Kind Mikalsen headet ballen inn til 2-1-ledelse.

Tidlig i annen omgang ble vondt til verre for Mjøndalen og Joackim Olsen Solberg. Etter et Simen Rafn-raid på høyresiden var Solberg både uheldig og klønete da han styrte ballen i eget mål til 1-3.

Occean-dobbel til liten nytte

Fire minutter senere var Occean nær å redusere for gjestene. Angriperen sendte ballen i stolpen med et langskudd.

Reduseringen skulle derimot komme etter 69 minutter. LSK-keeper Marko Maric var delvis på bærtur da Quint Jansen spilte opp Occean, som igjen brukte hodet til å score.

Maric måtte for øvrig ta en kort «timeout» etter scoring. Han kolliderte med stolpen i forsøket på å stoppe Occeans heading, og hodet hans måtte bandasjeres.

De siste 20 minuttene jaget Mjøndalen konstant et utligningsmål, mens LSK forsvarte seg iherdig og godt. Mjøndalen byttet blant andre inn hurtige Fredrik Brustad mot slutten, men vertene holdt unna og vant 3-2.

I neste runde skal Lillestrøm spille borte mot Tromsø, mens Mjøndalen får besøk av Brann.

