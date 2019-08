Gulljagende Odd fortsetter å slite på bortebane

ntbsport

Det var Odds første bortepoeng siden 19. mai. De tre siste bortekampene før turen til Kristiansund hadde endt med tap. Søndag fikk de med seg ett poeng, men det kunne vært tre.

Torgeir Børven dukket opp på en retur etter 20 minutter og sendte gjestene i ledelsen. Etter en snau time utlignet Christophe Psyché for Kristiansund og sørget for poengdeling.

Odd ligger på tredjeplass og er nå tre poeng bak serieleder Molde. Opp til Bodø/Glimt på andreplass skiller to poeng, men nordlendingene har én kamp mindre spilt.

KBK-toppscorer Psyché

– Jeg synes det er greit, men det var en kamp vi reiste for å få tre poeng i. Vi var tettere bakover, og så scoret vi i hvert fall, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport etter kampen.

– Det var mest positivt i dag for det var et steg i riktig retning. Det er mange som sliter med å ta poeng her, sa Fagermo.

Nok en gang ble forsvarsspiller Psyché avgjørende for Kristiansund. Han satte inn sitt fjerde ligamål for sesongen og er dermed lagets toppscorer.

– Jeg er overrasket over å være toppscorer. Det tror jeg alle er, sa han selv.

Få sjanser

Før Børvens scoring var det hjemmelaget som var friskest. De fortsatte å prøve også etter kalddusjen, men slet med å spille seg til store sjanser.

De var nærme etter 37 minutter da Bendik Bye fant Pål Erik Ulvestad, men avslutningen ble for svak.

Like etter fikk Moussa Njie og Odd en bra mulighet på en overgang. Også det endte i en for dårlig avslutning. Dermed var det Børvens 13. seriemål som skilte lagene halvveis.

Utlignet

Etter pause handlet det mest om Kristiansund. Den første store sjansen kom etter 56 minutter. Christophe Psyché stusset videre, og Dan Peter Ulvestad kom til avslutning. Den gikk like over målet.

Hjemmelaget trengte likevel ikke vente lenge på utligning. 59 minutter var spilt da Psyché stanget inn en corner og sørget for 1-1.

Vertene fortsatte å presse, og 19 minutter var Bendik Bye nære å få en kjempesjanse.

To minutter sener var det gjestene som fikk en god mulighet. En corner gikk gjennom feltet og Birk Risa avsluttet i stolpen. Lagene presset på for en avgjørelse, men det endte med poengdeling.

