Det russiske håndballforbundet opplyser på sitt nettsted at 63-åringen slutter som landslagstrenere etter at han for to måneder siden gikk gjennom en hjerteoperasjon. Det er etter legenes anbefalinger at Trefilov går av. Han blir i stedet visepresident i det russiske håndballforbundet.

Inn kommer spanjolen Ambros Martín. Han er av mange eksperter ansett som den beste treneren av alle innen kvinnehåndballen. Han ledet Györ til suksess i mange år før han flyttet til Russland og tok over Rostov for et år siden.

– Jeg tror Russland blir bedre og farligere framover enn under Trefilov. Martin er en dyktig taktiker og mye roligere enn Trefilov på benken. Dette kan gjøre det vanskeligere for Norge å vinne VM eller OL, sier TV2s Bent Svele til NTB.

Suksess

Trefilov begynte trenerkarrieren i hjembyen Krasnodar i 1984. Han vant VM-gull med det russiske herrelandslaget, som assistenttrener, i 1997. Det samme året tok han over kvinnelandslaget. Han vant VM fire ganger, samt OL-gull i 2016. Da vant russerne finalen mot Frankrike etter å ha slått ut Norge i ekstraomganger i semifinalen.

Han var trener i for det russiske landslaget i to perioder – fra 1999 til 2012 og fra 2013 til 2019.

63-åringen er nok likevel mest kjent for sin beinharde lederstil, der utskjelling med saftig ordbruk hører med i det daglige. Samtidig skal han ha kysset samtlige russiske spillere etter OL-gullet for snart tre år siden.

Russland og Norge kan kvalifisere seg for OL i VM i Japan senere i år eller via OL-kvalifiseringer neste år.

