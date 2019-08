Lambrecht omkom etter velt i Polen rundt, sykkelfamilien i sorg

ntbsport

Tragedien skjedde på den 150 kilometer lange etappen fra Chorzów til Zabrze. De første rapportene fra cyclingnews.com var at Lambrecht var for hardt skadd til å kunne bli hentet av et ambulansehelikopter.

Han ble brakt til sykehus i ambulanse. Noen senere mandag kommuniserte laget hans Lotto-Soudal at det unge talentet omkom i ulykken. «Hvil i fred Bjorg» sto det på lagets hjemmeside.

– Den verste tragedien som kan ramme familien, venner og lagkamerater, har skjedd, sto det videre i den korte teksten under et bilde av syklisten.

Han ble brakt til sykehus i ambulanse, men helsepersonellet maktet ikke å redde livet hans. Ifølge Michal Sieron, talsmann for sykehuset i Rybnik, ble Lambrecht gjenopplivet ute i sykkelløypa, men han kom seg ikke gjennom operasjonen for de omfattende skadene han pådro seg.

Stor fart

Lambrecht traff en betongkulvert da han var oppe i stor fart. Uhellet skjedde fem mil før mål på tredje etappe. Det skal ha vært småglatt asfalt i området der 22-åringen mistet kontrollen. Lotto-syklisten hadde ingen sjanse til å holde seg på sykkelen.

I fjor ble Lambrecht nummer to i VM for U-23-syklister i Østerrike. Han var i ferd med å skape seg en toppkarriere etter flere sterke resultater denne sesongen.

Den tragiske nyheten ble brakt ut av belgiske aviser nesten umiddelbart.

Fabio Jakobsen fra Nederland vant etappen etter en massespurt.

