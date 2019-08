Kongepokal-kongen Warholm skrev historie

ntbsport

På kvinnesiden gikk kongepokalen til Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Warholm festet et jerngrep om kongepokalen på herresiden da han suste inn til kruttsterke 47,43 på 400 meter hekk fredag. Tiden var kun 33 hundredeler svakere enn hans ferske europeiske rekord på distansen satt under Diamond League-stevnet i London nylig.

Med fem kongepokaler befinner Warholm seg for øvrig i celebert selskap. Tidligere spydkaster Andreas Thorkildsen og sleggelegenden Sverre Strandli er de to eneste som har flere på herresiden i norsk friidrett. De stoppet begge på seks.

Ingen av dem klarte imidlertid fem på rad. Strandli tok fire kongepokaler i perioden 1950 til 1953, mens Thorkildsen måtte nøye seg med tre på rad i sine velmaktsdager.

– Det betyr alltid like mye å få kongepokalen, og det betyr nesten mer for hver gang. For nå blir det snakket om at det er så enkelt, men det er alt annet enn enkelt. Man kan ikke dele ut kongepokal på verken navn eller noe annet – man må gjøre seg fortjent til den, og det føler jeg at jeg gjør. Og da kjennes det ekstra stas å kunne ta den femte på rad, sa Warholm til NTB.

Waitz topper

Diskoslegenden Knut Hjeltnes er ved siden av Karsten Warholm den andre som har tatt i alt fem kongepokaler.

På kvinnesiden i norsk friidrett troner Grete Waitz suverent på toppen med sju kongepokaler. De kom etter hverandre fra 1973 til 1979. Tidligere høydehopper Hanne Haugland og spydlegenden Trine Hattestad har fem pokaler hver.

Karoline Bjerkeli Grøvdal fikk kongepokalen for andre gang søndag. Også i 2017 gikk den til langdistanseløperen fra Isfjorden.

Grøvdal løp inn til tiden 9.24.53 da hun vant 3000 meter hinder i NM lørdag. Etterpå var hun klar på at tanken på kongepokalen lå i bakhodet da hun løp.

Lag-EM neste

Vinneren av kongepokalen utpekes av en jury som nedsettes i forkant av hvert mesterskap. Det er ingen begrensning i hvor mange ganger samme utøver kan tildeles pokalen.

For Warholm og Grøvdal kommer konkurransene tett i tiden framover. Kommende helg løper de begge lag-EM i Sandnes. Der velger Warholm 400 meter flatt framfor spesialdistansen 400 meter hekk, mens Grøvdal skal løpe både 1500 og 3000 meter.

Sesongens store høydepunkt, VM i Doha, er først i månedsskiftet september/oktober.

– Pilen peker i rett retning. Det er kjekt å ta med seg selvtilliten herfra. Det har vært en veldig bra sesong, og resultatmessig har det vært den beste starten jeg kunne fått, sa Warholm etter å ha blitt tildelt kongepokalen.

(©NTB)