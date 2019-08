Jakob Ingebrigtsen lekte seg til NM-gull

ntbsport

Akkurat som i forsøksheatet distanserte han konkurrentene mot slutten og ble klokket inn til tiden 3.36,33. Det var mesterskapsrekord, men han hadde ingen tro på kongepokal. Karsten Warholms 47,43 på 400 meter hekk er for tøft. Kongepokalen deles ut etter poeng fra en internasjonaltabell som man også bruker i tikamp.

– Det er så fint at man ikke trenger å synse en gang, sa Ingebrigtsen om sjansene for en kongepokal.

– Det var et bra løp. Det raskeste jeg har løpt solo noen gang. Beina var tunge og da er 3.36 innenfor. Det gikk veldig fort og jeg bestemte å holde et jevnt høy fart for å ha noe å igjen mot slutten. Det svarte bra på siste runden, sa Ingebrigtsen til NTB.

Det er et stykke bak hans egen årsbeste på distansen. Den lyder på fenomenale 3.30,16 og stammer fra Diamond League-stevnet i Lausanne tidligere i sommer.

Det var ikke ventet at yngstemann av løperbrødrene Ingebrigtsen ville kunne løpe ned mot de tidene på Hamar. Han er i øyeblikket inne i en periode med mye mengdetrening. Målet er å stå best mulig rustet til sesongens store mål, VM i Doha i månedsskiftet september/oktober.

Den regjerende europamesteren på 1500 meter viste seg samtidig fram for NM-publikummet på Hamar med et solid løp.

18-åringen tok NM-gullet på 1500 meter for tredje året på rad.

Fikk pris

Tidligere lørdag ble Ingebrigtsen også tildelt Norges Friidrettsforbunds høythengende gullmedalje. Den tildeles utøvere som "gjennom flere år har vist fremragende dyktighet".

Dermed følger 18-åringen etter brødrene Filip og Henrik, som fikk æresbevisningen i henholdsvis 2017 og 2015.

Gullmedaljen deles ut til maksimalt én utøver per år.

Lag-EM neste

Jakob Ingebrigtsen har bestemt seg for å løpe både 1500 og 5000 meter under VM i Qatar.

Fram mot VM står et knippe konkurranser på programmet. Kommende helg løper alle Ingebrigtsen-brødrene lag-EM for Norge på hjemmebane i Sandnes. Også der skal Jakob ut på 1500 meter.

Deretter blir det samme distanse under Diamond League-stevnet i Paris (24. august) og Diamond League-finalen i Brussel (6. september) for både Jakob og Filip. Storebror Henrik løper Diamond League-finale i Brussel 6. september.

Første øvelse i VM blir forsøksheatene på 5000 meter fredag 27. september. Der stiller samtlige tre. Tre brødre til start på samme VM-distanse er sjelden kost i internasjonal friidrett.

