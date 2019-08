God start for Hovland i USA

ntbsport

Han legger seg med sine 66 slag inn på en foreløpig 27.-plass i turneringen i North Carolina. Byeong Hun An og Sungjae Im fra Sør-Korea leder så langt turneringen, begge med åtte slag under par

Dette er Hovlands første turnering på nesten tre uker. Sist han var i aksjon ble han nummer 16 i John Deere Classic.

Torsdagens runde startet rustent for nordmannen. Han fikk bogey allerede på første hull. Han hentet seg riktignok raskt inn igjen og var to slag under par etter ni hull.

Med birdie på hull 15 og 17 endte nordmannen fire under par og har posisjonert seg fint før turneringen fortsetter fredag.

Ifølge Norsk Golf er dette 21-åringens siste invitasjon på årets PGA-tour. Skal han kvalifisere seg for det gjeveste selskapet neste sesong er en mulighet å bli nummer to eller bedre denne helgen. Hvis ikke får han en ny sjanse i sluttspillsturneringene Korn Ferry Tours i august og september.

Fra før har Kristoffer Ventura (24) kvalifisert seg for neste sesongs PGA-tour.

