Boasson Hagen sprakk i spurten da Bernal feiret Tour de France-seieren

ntbsport

Det ble som ventet massespurt da verdens største sykkelritt skulle avsluttes i Paris søndag. Ett år etter at Alexander Kristoff krysset mållinjen på Champs-Élysées først, var Edvald Boasson Hagen nære en ny norsk triumf i den franske hovedstaden.

32-åringen vartet opp med en langspurt, men det ville seg ikke for nordmannen. Med 100 meter igjen måtte han se seg forbipassert. Til slutt ble det 5.-plass på rudsbygdingen.

– Jeg tok sjansen og bare klinket til fra siste sving. Jeg hadde god fart ut av svingen, men det er langt oppløp, og jeg visste at det var motvind. Men jeg har vært for sent ute før, og nå måtte jeg bare prøve. Så klart er det lett å si i ettertid at det var altfor tidlig, men jeg følte at jeg hadde en bra spurt likevel. Men det hjelper ikke når det ikke blir seier, sa Boasson Hagen til TV 2 etter målgang.

Ewan vant spurten

Caleb Ewan var sterkest i spurten og tok med det sin tredje etappeseier i sitt første Tour de France. Tidligere i år vant 25-åringen to etapper i Giro d'Italia.

Sven Erik Bystrøm ble nest beste nordmann med en 20.-plass, mens Amund Grøndahl Jansen ble nummer 49. Odd Christian Eiking og Vegard Stake Laengen endte på henholdsvis 77. og 79.-plass.

Alexander Kristoff uttalte lørdag at han ikke hadde tro på ny etappeseier i Paris, og det fikk han helt rett i. UAE-rytteren måtte ta til takke med 111.-plass på den avsluttende etappen.

Tredje yngste rittvinner

Egan Bernal ble den første colombianer til å vinne Tour de France sammenlagt. Seks år tidligere ble Nairo Quintana båret på gullstol i det sykkelgale landet for sin annenplass i sammendraget.

Fjorårsvinner Geraint Thomas måtte ta til takke med annenplassen bak lagkompisen i Ineos i år.

Steven Kruijswijk tok en sterk tredjeplass godt hjulpet av blant annet nordmannen Amund Grøndahl Jansen. I den norske mestertrøyen har 25-åringen fra Nes i Akershus ofret seg for sin nederlandske lagkamerat i tre uker.

22 år gamle Bernal ble den tredje yngste sammenlagtvinneren av rittet. François Faber var noen dager yngre da han vant i 1909, mens Henri Cornet var kun 19 år gammel da han gikk til topps i 1904.

Sagan ble historisk

Den siste etappen er tradisjonelt en sjarmøretappe for vinneren av den gule trøyen. Årets utgave var intet unntak.

Colombianske Egan Bernal gråt av glede da han sikret landets første sammenlagtseier i rittet, og sammen med Ineos-laget nøt han øyeblikket gjennom gatene i Paris.

Peter Sagen fra Slovakia sørget for å bli historisk ved å ta sin sjuende grønne poengtrøye. Med det troner han øverst i historiebøkene foran den tidligere tyske storspurteren Erik Zabel.

I poengkampen ble Alexander Kristoff beste nordmann på 17. plass, men avstanden opp til Sagan ble på over 230 poeng.

Bernal tok naturligvis også ungdomstrøyen. Den var han i praksis sikret før lørdagens etappe.

Ingen norske fremganger

Selv med rekordmange nordmenn på startstreken, var det kun Jansen som klarte å vinne en etappe. På lagtempoen på den andre etappen seiret han og lagkameratene i Jumbo-Visma.

Alexander Kristoff sin beste plassering ble en annenplass på den fjerde etappen.

Edvald Boasson Hagen ble beste nordmann sammenlagt med sin 74.-plass. Han brukte to timer og 28 minutter mer enn Bernal på de 21 etappene.

Vegard Stake Laengen ble nummer 107, Sven Erik Bystrøm nummer 110, Odd Christian Eiking nummer 111, Kristoff nummer 139 og Grøndahl Jansen nummer 140.

Fransk plaster på såret

Den prikkete klatretrøyen sto på spill helt til lørdagens forkortede etappe. Selv om Romain Bardet var sluttkjørt opp det siste fjellet, beholdt han trøyen slik at en franskmann kunne gå opp på pallen i Paris.

Bardets klatretrøye ble en kjærkommen opptur etter at Julian Alaphilippe mistet den gule trøyen til Bernal på 20. etappen. På samme etappen måtte Thibaut Pinot bryte rittet.

Alaphilippe ble som ventet kronet til rittets mest offensive rytter. Ingen franskmann har vunnet Tour de France sammenlagt siden Bernard Hinault klarte det i 1985.

Årets ritt var det 106. i rekken. Rytterne har tilbakelagt til sammen 3366 kilometer på 21 etapper på 22 dager.

(©NTB)