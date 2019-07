Norge ute av J19-EM etter uavgjort mot Frankrike

ntbsport

To mål av Emilie Bragstad og ett av Sara Iren Lindbak Hørte var ikke nok. Det ble 3-3 mot Frankrike og dermed er mesterskapet over for Norge.

Laget har fire poeng og er ute av turneringen. Frankrike er gruppevinner med sju poeng, og får følge av Nederland til semifinalen. Norge åpnet turneringen med stortap 0-5 for Nederland. De vant den andre kampen 4-0 mot Skottland.

– Vi fikk en sjokkstart mot Nederland, men det har gått oppover etter det. Vi skal ta med oss at vi har hatt god innsats og innstilling etter den første kampen, sa tomålsscorer Bragstad på NFFs hjemmesider etter kampen.

– Vi spilte en god kamp og det er veldig sterkt av spillerne å komme tilbake tre ganger, oppsummerte trener Nils Lexerød.

Kalddusj

Norge hadde et fryktelig vanskelig utgangspunkt før møtet med Frankrike. Med Nederland-seier over Skottland i den andre kampen, måtte de norske jentene vinne med fire mål.

Nederlenderne gjorde jobben, og da måtte Norge fram og score. Lettere ble ikke jobben da Frankrike tok ledelsen etter bare ni minutter. Lorena Azzaro løp inn 1-0 etter et fint angrep.

Norge svarte på direkten. Bragstad utlignet til 1-1 bare tre minutter senere. Trønderen fyrte til og ballen gikk via en fransk spiller og i nettet.

Norge fortsatte å styre og spilte seg til en rekke gode muligheter, men etter en drøy halvtime fikk de seg nok en kalddusj. Frankrike kontret og Vicki Becho scoret til slutt på en retur.

Svarte igjen

Igjen slo Norge raskt tilbake, og igjen var det Bragstad som gjorde det. Spissen fikk en liten berøring på et innlegg fra Anna Langås Jøsendal og ballen gikk i mål til 2-2.

Trondheims Ørn-spissen scoret også mot Skottland i forrige runde. Mandag scoret hun sitt andre og tredje mål i turneringen. Bragstad er datteren til tidligere RBK-spiller Bjørn Otto Bragstad.

Utgangspunktet for Norge før den andre omgangen var som følger: De måtte score minimum fire mål for å gå videre. Det gikk ikke.

Norge fortsatte å skape sjanser, men slet med å overliste Frankrike-keeperen. 14 minutter før slutt var istedenfor alt håp ute da Melvine Malard satte inn 3-2 fra kort hold.

Riktignok utlignet innbytter Hørte for Norge ett minutt før slutt, men det var til ingen nytte.

(©NTB)