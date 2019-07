Woods tar pause etter skuffelsen i British Open

ntbsport

Woods hadde en forferdelig åpningsrunde torsdag. Da gikk han hele sju slag over par. Noe bedre gikk det fredag, da amerikaneren gikk ett slag under par. Men med en total på seks slag over par var ikke nok til å få spille de to avgjørende dagene av storturneringen.

Woods startet lovende fredag, men avsluttet dagen med to strake bogeyer. Det var en skuffet Woods som møtte pressen etter at han var ferdigspilt.

Nå skal amerikaneren ta noen ukers pause før han skal delta i FedEx Cup i august.

– Jeg hadde en lang reise til Thailand (på ferie) og så skulle jeg forsøke å bli klar for denne turneringen. Det har vært mye reising, mye tid i luften og forskjellige hoteller. Nå vil jeg bare dra hjem, sa Woods.

Dette er tredje gang på 21 deltakelser at Woods ikke klarer cuten. Det samme skjedde også i 2009 og 2015.

(©NTB)