Taktisk triumf til Simon Yates på den 12. etappen

Tvillingbroren til lagkaptein Adam Yates i Mitchelton-Scott fikk sjansen til å gå i brudd på etappen som gikk fra Toulouse til Bagnères-de-Bigorre. Med en lang utforkjøring inn til målbyen var etappen skreddersydd for ryttere som ønsket å forsøke seg i brudd.

I spurten var briten sterkest i kampen mot spanske Pello Bilbao Lopez og østerrikske Gregor Mühlberger.

– Jeg har spart energi til fjellene og i dag var min første mulighet. Dette var min sjanse, og jeg grep muligheten med begge hender, så en smørblid Yates i seiersintervjuet.

Sammenlagtleder Julian Alaphilippe satt rolig i hovedfeltet og beholdt den gule ledertrøyen.

Tim Wellens var aktiv underveis på etappen for å samle klatrepoeng. Belgieren samlet totalt elleve poeng og økte med det ledelsen i den prikkete trøya.

Kristoff og Boasson Hagen i brudd

De to norske håpene Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen gikk tidlig i et 40-mannsbrudd, men stigningen Col de Peyresourde ble i det tøffeste laget, og begge måtte tidlig slippe. Målet var neppe noen etappeseier, men en enklere tur opp fjellene.

– Vi prøvde å få Rui (Costa) i brudd, og da måtte jeg sjekke om han var der foran. Håpet var at han skulle bli del av en mindre gruppe, men plutselig var vi halve feltet i brudd. Etterpå kjørte jeg i mitt eget tempo i bakkene, sa Kristoff, som enkelt tok seg oppover bakkene, til TV 2.

19 minutter bak

Mer bekymret var han for kameraten Boasson Hagen.

– Edvald følte seg ikke bra og kjørte seg dårligere enn meg i bakkene. Han virket litt halvsyk, sa en åpen Kristoff til TV 2.

Kristoff og Boasson Hagen ble henholdsvis nummer 98 og 100. Like bak fulgte Sven Erik Bystrøm (108.-plass) og Vegard Stake Laengen (113). Kvartetten kom i mål snaue 19 minutter bak seirende Yates.

Amund Grøndahl Jansen måtte ta til takke med 166.-plass. Han kom i mål 26 minutter bak seiersherren.

Flere viktige brikker ute

Før dagens etappe måtte Jasper Philipsen kaste inn håndkle. Han har hatt rollen som en av opptrekkerne til Kristoff. Underveis på torsdagens etappe måtte Giacomo Nizzolo gi seg tidlig etter at han var innblandet i en velt på onsdagens etappe.

Med den italienske spurteren ute seiler Boasson Hagen opp som rytteren det skal kjøres for på de to gjenværende spurtetappen for Dimension Data.

Regjerende verdensmester i tempo, Rohan Dennis, måtte også gi opp underveis. Han var nevnt som favoritt til å ta hjem tempoetappen i Pau torsdag.

