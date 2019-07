Sørloth med målgivende pasning for Crystal Palace

ntbsport

Crystal Palace skriver på Twitter at nordmannen slo en tunnel på en Barnet-spiller før han spilte ballen til David Boateng som satte inn 1-0. Sørloths spisspartner Connor Wickham doblet til 2-0 noen minutter senere.

Deretter var det ikke mye som gikk veien for Palace, som til slutt tapte 2-6 mot laget som neste sesong skal spille på nivå fem i England. Sørloth spilte 90 minutter.

Crystal Palace-spissen var ikke den eneste nordmannen som var involvert i treningskamper tirsdag.

Joshua King fikk 45 minutter da Bournemouth vant 3-2 mot AFC Wimbledon. Nordmannen kom ikke på scoringslisten. Ryan Fraser ble matchvinner for Premier League-laget 12 minutter før slutt. Tidligere i oppgjøret hadde Callum Wilson scoret to for Bournemouth.

Omar Elabdellaoui spilte 72 minutter da hans Olympiakos slo Nottingham Forest 3-0.

Mats Møller Dæhli spilte 63 minutter mens Leo Østigård spilte 75 da St. Pauli slo SC Weiche Flensburg 08 1-0. Sistnevnte er på prøvespill for den tyske klubben.

(©NTB)