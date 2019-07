Mjøndalen-spiller fikk flaske kastet på seg: – Helt fryktelig at det skjer

ntbsport

Det skjedde like etter at Olivier Occéan hadde satt inn 1-0 etter drøye timen i kampen som Mjøndalen til slutt vant 2-0.

Målvakt Lund forklarer hendelsen slik til NTB:

– Vi scorer og jeg jogger mot eget mål. Så blir jeg møtt av en rekke skjellsord og trakasseringer mot meg og mine lagkamerater. Det ender til slutt opp med at den ene supporteren hopper over tribunen og truer meg med min egen flaske, sier lysluggen og fortsetter:

– Til slutt kaster han flasken på meg. Jeg blir truffet i leggen, heldigvis. Det kunne sett mye styggere ut om han hadde truffet ansiktet mitt.

– Hva syntes du om at noe sånt skjer på en eliteseriearena?

– Det er helt fryktelig at det skjer. Åssen er det mulig? Og hva tenker han på når det sitter barn tre-fire meter unna? Det er synd, for det skal ikke være sånn. Jeg syntes det er helt sykt at det er mulig. At det skal gå an på norske tribuner … Det er forferdelig, sier Faye Lund om hendelsen.

Odd-supporteren ble tatt hånd om og politiet opplyste at personen ble anmeldt og bortvist fra stedet, ifølge Drammens Tidende.

Også Odd-trener Dag-Eilev Fagermo reagerer på episoden.

– Det er forferdelig trist. Det skal ikke være utrygt å være på en fotballbane, sier han.

Kremscoring av Occéan

Før flaskekastingen var det en tidligere Odd-spiller som stjal showet. Ti minutter ut i den andre omgangen, etter en corner. Joackim Olsen Solberg svingte ballen inn fra høyre og fant Olivier Occéan på bakerste stolpe. Den canadiske veteranen på 37 år saksesparket akrobatisk inn 1-0 fra ni meter.

– Det var imponerende av en gammel skrott å få til noe sånt som det der. Det var en fantastisk scoring, sa Vegard Hansen til NTB om scoringen til Occéan.

Occéan valgte å strekke hendene i været etter scoringen, men jublet ikke hemningsløst. Han har spilt to perioder for Odd, senest fra 2015-2017, før han spilte ni seriekamper for Urædd i 3. divisjon i 2018. Deretter gikk ferden til Mjøndalen.

Med ti minutter igjen satte Tonny Brochmann inn 2-0 på straffe etter at Sondre Rossbach hadde meid ned William Sælid Sell i boksen.

Odd nummer tre

Utenom scoringene var det ikke mye å snakke hjem om fra Mjøndalen søndag. Fredrik Semb Berge burde sendt Odd opp i ledelsen tidlig i oppgjøret, men headingen fra stopperen gikk i stolpen. Bruntrøyene forsvarte seg med nebb og klør og tok sin tredje seier for sesongen.

– Den trengte vi nå, tre poeng inn om ferien. Vi skal bli bedre utover høsten, lover Hansen.

For Odd sin del gjør tapet at de fortsatt er nummer tre på tabellen. Bodø/Glimt gikk forbi de hvitkledde med seier over Ranheim lørdag. Odd er nå à poeng med Bodø på 2.-plass og poenget bak serieleder Molde, med like mange kamper spilt som Molde og en mindre enn Bodø.

