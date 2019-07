Fotballkulthelten Peter Crouch legger opp

ntbsport

Briten kan se tilbake på 734 kamper for elleve klubber i løpet av proffkarrieren som startet i 1998. I perioden har spissen på 2,01 meter scoret 205 mål.

Crouch blir trolig mest husket for oppholdene i Liverpool, Portsmouth og Stoke. Med Liverpool vant han FA-cupen i 2006. Året etter ble det finaletap mot Milan i mesterligafinalen.

38-åringens siste klubb ble Burnley, hvor det ble seks kamper etter overgangen fra Stoke i januar 2019.

– Ambisjonen min var å spille til jeg ble 40, så det er skummelt å si ordet «karriereslutt». Det gjør meg emosjonell, og det føles rart ikke å forberede seg til en ny sesong, men forhold de siste sesongene har fått meg til å innse at det er det rette valget, skriver Crouch i avskjeden.

Crouch fikk 42 landskamper og scoret 22 mål for England. Han var del av Englands tropp til VM i både 2006 og 2010.

– Hvis du hadde fortalt meg at jeg skulle spille 42 kamper for England, spille finaler for Liverpool og sende Tottenham til mesterligaen, ville jeg fått deg buret inn, fortsetter 38-åringen.

Den høyreiste spissen har opparbeidet seg kultstatus for sin bruk av robotdans i målfeiringer.

