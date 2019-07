Teuns raskest på brutal fjelletappe

ntbsport

Samtidig tok Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) over den gule ledertrøya fra Julian Alaphilippe etter den første virkelig testen for sammenlagtrytterne i årets ritt. Dermed taler statistikken for at italieneren vil ende opp som sammenlagtvinner av årets Tour de France.

Etappevinner og Bahrain-rytter Teuns seiret foran 24 år gamle Ciccone opp til La Planche des Belles Filles. De hadde syklet i et brudd omtrent gjennom hele den 160 kilometer lange etappen, som ble avsluttet med sju kilometer med 8,7 prosent stigning i snitt.

– Det er utrolig. Jeg forventet ikke dette, sa etappevinner Teuns.

Sterk Thomas

Samtidig gjorde sammenlagtkanonen Geraint Thomas en sterk etappe og ble nummer fire. Han er med det 49 sekunder bak lederen i sammendraget.

14 ryttere syklet tidlig i brudd, og de lå lenge rundt sju minutter foran hovedfeltet. Med drøye tre mil igjen tråkket feltet til, og Amund Grøndahl Jansen var blant dem som trakk feltet nærmere bruddet. Med 18 kilometer igjen var avstanden fire minutter, og samtidig falt flere ryttere fra tetgruppa.

Det dannet seg en kvartett, men to måtte slippe, og Ciccone og Teuns syklet sammen i front. Noen få minutter bak syklet Julian Alaphilippe for å beholde den gule trøya.

Statistikken på sin side

Teuns viste styrke i den siste bakken, og etter å ha kjempet seg gjennom seks kategoriserte stigninger var det han som kunne ta etappeseieren. Ciccone maktet med sin 2.-plass å ta over sammenlagtledelsen med seks sekunder på Alaphilippe.

Tre ganger tidligere har rytterne syklet opp til La Planche des Belles Filles i Tour de France. Hver gang, i 2012, 2014 og 2017, har den med gul trøye etter etappen vunnet rittet sammenlagt. Ciccone seiler med det opp som en kandidat til å stå øverst på pallen i Paris 28. juli.

Edvald Boasson Hagen ble beste nordmann på 78.-plass. Han trillet i mål nesten 18 minutter bak vinneren.

