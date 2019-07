Serena Williams en kamp fra å tangere Court-rekorden

ntbsport

I så fall tangerer hun rekorden til australske Margaret Court, som tok den siste av sine titler i 1975. Williams er allerede mestvinnende spiller siden profftennis ble innført, men snart kan hun være alene på toppen gjennom alle tider.

Williams brøt Strycovas serve fire ganger og avverget selv alle de tre bruddballene tsjekkeren kjempet seg til. Dermed endte det 6-1, 6-2 på centercourten. 37-årige Williams spiller lørdag for sin åttende Wimbledon-tittel, men den første Grand Slam-triumfen siden hun ble mor i 2017.

– Det føles godt å være i finalen igjen etter det året jeg har hatt. Jeg har trengt å spille kamper for å finne godfølelsen og gjøre det jeg kan best, som er å spille tennis, sa hun.

– Jeg elsker det jeg driver med. Jeg har en fantastisk jobb, og jeg er fortsatt ganske god i den. Jeg får alltid bemerkelsesverdige opplevelser.

Torsdagens semifinale var over på mindre enn en time.

Gleder seg

Simona Halep står lørdag mellom Williams og den etterlengtede triumfen. Halep ble første rumenske kvinne i en Wimbledon-finale takket være 6-1, 6-3 over ukrainske Jelina Svitolina.

– Hun er en vanskelig motstander, og det blir alltid gode kamper når vi møtes. Jeg gleder meg, sa Williams.

Hun har møtt Halep ti ganger tidligere og har vunnet ni av kampene.

Williams tok sin forrige Grand Slam-tittel i Australian Open i 2017, da hun var i begynnelsen av sin graviditet. Etter sitt comeback har hun vært hemmet av ulike skader. Hun var i finale i US Open i fjor, men tapte for Naomi Osaka, mistet hodet og skjelte ut dommerne.

Under Wimbledon har hun røpet at hun måtte i terapi etter den opplevelsen, og at hun har sagt unnskyld til Osaka for å ha ødelagt hennes store dag. Hun har imponert både på og utenfor banen.

Bedre nå

27 år gamle Halep er seedet som nummer sju i turneringen, Williams som nummer 11. Rumeneren har én Grand Slam-tittel på merittlista etter at hun vant Roland-Garros i 2018.

Totalt er Halep i sin sjuende Grand Slam-finale, men hun har fem ganger måttet gå av banen som taper.

– Jeg har mer erfaring nå, og jeg gir ikke opp så lett, sier Halep, som også har tatt store steg i spillet sitt på gress.

Halep var klart best gjennom hele semifinalen mot Svitolina, selv om den ukrainske 24-åringen viste styrke ved enkelte anledninger. Blant annet hadde hun et rent brudd i første sett, men det hjalp lite siden Halep brøt to ganger tilbake.

I 2. sett hang Svitolina med til 3-3. Deretter hevet Halep nivået igjen og vant sikkert.

– Det føles helt fantastisk. Det er den beste følelsen jeg har hatt i mitt liv. Det var ikke så enkelt som settsifrene tyder på. Jeg måtte kjempe for å holde meg fysisk og mentalt oppe hele veien, sa hun.

(©NTB)