Gueye matchvinner da Senegal gikk til semifinale

Mané er delt toppscorer i turneringen med tre mål. Han trodde to ganger at han hadde plusset på målkontoen i onsdagens kvartfinale, men begge ganger ble målet annullert for offside etter at VAR ble koblet inn.

Videodømming ble brukt for første gang i afrikamesterskapets historie, ettersom VAR ble gjort tilgjengelig for dommerne først fra kvartfinalene.

Mellom de to annullerte målene scoret Gueye i det 70. minutt pent framspilt av Mané.

Senegal dominerte stort etter pause i onsdagens kamp og hadde flere store sjanser. Mané nikket inn et frispark rett etter pause og satte ballen i mål igjen rett etter Gueyes scoring, men begge ganger fikk dommer Mustapha Ghorbal beskjed på øret om at det var offside. Begge ganger var det korrekt, selv om det ved siste anledning var hårfint.

Mané var også en gang alene med keeper Owolabi Kassifa uten å score.

Benin-forsvarer Olivier Verdon ble utvist i sluttminuttene etter å ha felt Gueye som var alene gjennom.

Senegal møter Tunisia eller sensasjonslaget Madagaskar i semifinalen. Motstanderen blir klar torsdag kveld.

Senere onsdag spiller Nigeria mot Sør-Afrika.

