Neppe single for Murray i US Open

32-åringen er tilbake på tennisbanen etter en hofteoperasjon. Sist vinter fryktet han at karrieren kunne være over på grunn av de store smertene, men han har hatt betydelig suksess i sitt comeback etter at han fikk kunstig hofte.

Han vant double med Feliciano López i Queen's Club-turneringen i London i juni, og i Wimbledon trekker han fulle hus til sine kamper med Serena Williams i mixed double. Tirsdag så 15.000 mennesker dem vinne sin 2.-rundekamp.

Etterpå måtte han svare på spørsmål om han føler seg så bra at han vil spille single i årets siste Grand Slam-turnering i New York tidlig i høst.

– Med tanke på alt det fysiske arbeidet jeg må gjøre for å komme i form til å kunne spille best av fem sett er jeg dessverre fortsatt et stykke unna, sa han.

– Jeg ville elske å kunne spille, men jeg må se langsiktig på dette. Jeg vil ikke havne i en situasjon der jeg må gjennom en ny stor operasjon om noen få år. Jeg vil sørge for at operasjonen jeg har vært gjennom varer så lenge som mulig.

Tirsdag vant Murray og Williams 7-5, 6-3 over Fabrice Martin og Raquel Atawo. I neste runde møter de toppseedede Bruno Soares og Nicole Melichar.

– Det har vært gøy å være på banen med Serena. Vi har spilt god tennis, sa Murray.

