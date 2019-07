AIK-tap etter marerittstart i Armenia

ntbsport

Høyreback Robert Lundström gjorde comeback etter et år ute med korsbåndskade. Før det var spilt et kvarter hadde han forårsaket et straffespark og blitt utvist med to gule kort, begge for fellinger av Zakaria Sanogo. Petros Avetisyan satte straffesparket i mål.

Hjemmelaget, som ble stiftet så sent som i 2017, ledet dermed 1-0 og skulle spille resten av kampen i overtall. Det så veldig stygt ut for AIK.

Nigerianske Chinedu Obasi, som startet sin karriere i Lyn, ga AIK håp med 1-1-målet i slutten av første omgang, men Avetisyan ga Ararat ny ledelse med sin scoring på overtid i omgangen.

Elyounoussi hadde en av AIKs største sjanser til å berge uavgjort i 2. omgang. Både han og Granli spilte hele kampen, mens Magnar Ødegaard var ubenyttet reserve. Med 1-2 har AIK alle sjanser til å vende i sin favør i returkampen hjemme på Friends Arena neste uke.

