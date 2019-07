Så ble det stopp for Gauff i Wimbledon

ntbsport

Sjuende seedede Halep vant som hun ville med 6-3, 6-3. Den amerikanske 15-åringen har imponert på gresset i Wimbledon og blant annet slått ut Venus Williams, men mandag ble det bråstopp.

Hun reddet tre matchballer, men var i realiteten sjanseløs mot sin erfarne motstander.

Bråstopp ble det også for verdensener Ashleigh Barty. Hun røk på et overraskende og pinlig tap for 55. rankede Alison Riske i mandagens åttedelsfinale i Wimbledon-turneringen.

Australske Barty hadde ikke tapt på sine 15 siste kamper, og det var få som trodde at Roland Garros-vinneren ville snuble denne gangen også.

Lenge så det også ut til å gå 23-åringens vei. Hun brukte bare 23 minutter på å ta hjem det første settet 6-3.

Men Riske brøt Bartys serve to ganger i det neste settet da hun vant 6-2, og hun tok også det tredje med 6-3. Dermed avanserte hun til kvartfinalen i Grand Slam-sammenheng for aller første gang. Der blir det møte mot Serena Williams. Hun slo Carla Suárez Navarro 6-2, 6-2.

Barbara Strycoca (Tsjekkia), Jelina Svitolina (Ukraina) og Zhang Shuai (Kina) er også kvartfinaleklare.

