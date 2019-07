Messi kan bli straffet for korrupsjonsuttalelse

ntbsport

Den argentinske superstjernen ble utvist for bare annen gang i sin karriere etter å ha vært i tottene på chilenske Gary Medel i kampen Argentina vant 2-1. De fleste var enige om at det var en meget streng avgjørelse.

Messi var allerede opprørt over dømmingen i semifinaletapet mot vertslandet Brasil. Etter å ha boikottet medaljeseremonien brukte han tungt skyts i uttalelsene.

– Jeg gikk ikke til podiet fordi vi ikke bør være del av korrupsjonen og respektløsheten, sa han og antydet at utfallet av turneringen er bestemt på forhånd.

– Vi ble ikke vist respekt i denne turneringen. Vi fortjente mer, men de lot oss ikke komme til finale. Korrupsjonen og dommerne lar ikke folk nyte fotballen. I stedet ødelegger de den, sa han.

Sterk reaksjon

Det søramerikanske fotballforbundet (Conmebol) gikk sterkt ut mot Messis uttalelser.

– I fotball er det slik at noen ganger vinner man, noen ganger taper man. En grunnleggende søyle i fair play er å godta utfallet lojalt og med respekt. Det gjelder også dommeravgjørelser, ettersom dommerne er mennesker og ikke alltid perfekte, heter det i en uttalelse fra forbundet.

– Det er uakseptabelt at ubegrunnede beskyldninger er framsatt. De trekker turneringens integritet i tvil og helt uten sannhetsgehalt.

Det spekuleres i at Conmebol vil straffe Messi, og den spanske sportsavisen As skriver at han kan bli nektet å spille landslagsfotball i to år.

– Viktig å være ærlig

Argentina mente seg snytt for to straffespark i semifinalen.

– Brasil er vertsland, og de styrer mye i Conmebol for tiden, hvilket gjør ting kompliserte for alle oss andre, sa Messi etter den kampen.

– Jeg tror utvisningen var på grunn av det jeg sa. Mine ord fikk konsekvenser for meg, men det er viktig å være ærlig, sa han etter bronsekampen.

– Før avspark sa dommeren at han liker å kommunisere og at han håpet det ble en rolig kamp, men ved første hendelse viste han meg ut.

(©NTB)