Morata permanent klar for Atlético Madrid

Overgangen bekreftes av Chelsea på sine hjemmesider.

Morata ble aldri noe ordentlig hit i Chelsea etter at han kom fra Real Madrid sommeren 2017. Morata scoret i sin Premier League-debut mot Burnley, men noterte seg bare for 16 scoringer på 47 ligakamper for London-klubben.

Han ble lånt ut til Atlético Madrid i slutten av januar og scoret seks mål på 15 La Liga-kamper under Diego Simeone. I utgangspunktet var låneavtalen på 18 måneder, men nå er Morata permanent klar for Madrid-klubben.

– Vi takker Alvaro for hans bidrag og ønsker han lykke til i fremtiden, skriver Chelsea.

Morata spilte i Atlético fra 2005 til 2007 før han dro til Getafe og Real Madrid. Etter fire år i Real dro han til Juventus. Deretter vendte han tilbake til Real før han signerte for Chelsea. Nå blir det et gjensyn med barndomsklubben.

