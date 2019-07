Mané sendte Senegal til kvartfinale

ntbsport

Mané scoret etter et kvarter. Det var hans tredje mål i turneringen og plasserer ham på toppen av måljegerlista før de seks siste åttedelsfinalene spilles lørdag, søndag og mandag.

Mané burde hatt sitt fjerde mål også, men i 2. omgang misset han straffespark for annen kamp på rad. Senegal er klar for kvartfinale mot sensasjonslaget Benin, som slo ut Marokko på straffesparkkonkurranse etter en 1-1-kamp.

En ballerobring og en rask kontring var foranledningen til Manés vinnermål i en kamp som samlet bare et par tusen tilskuere på en arena i Kairo med plass til 75.000. Det er der finalen skal spilles 19. juli.

Publikum i Egypt har så langt ikke vist særlig interesse for andre lag enn sitt eget. Egypt møter Sør-Afrika i åttedelsfinale lørdag.

Marokko ble felt av dårlig straffeskyting mot Benin. Ajax-stjernen Hakim Ziyech misset et straffespark på overtid på stillingen 1-1. Selv om Benin måtte spille ekstraomgangene i undertall etter at Khaled Adenon ble utvist for dårlig oppførsel mot dommeren, endte det uavgjort. Sofiane Boufal og Youssef En-Nesyri misset straffespark for Marokko da avgjørelsen falt i straffesparkrulett.

Moise Adilehou ga Benin ledelsen etter hjørnespark tidlig i 2. omgang, men En-Nesyri satte inn utligningsmålet for Marokko.

Ziyech traff stolpen med sitt straffespark seks minutter på overtid.

(©NTB)