Gullfavorittene Mol og Sørum til kvartfinale i VM etter seier over latvisk duo

Seieren gjør at nordmennene nå er klare for kvartfinale i VM i Hamburg, der duoen er favoritter. I kvartfinalen lørdag møter de Paolo Nicolai og Daniele Lupo fra Italia.

– Latvierne spilte en god kamp og vi slet, så det var veldig vanskelig. Men vi spilte bra defensivt og hadde flere gode blokker. Christian spilte veldig bra, og det var det som utgjorde forskjellen, uttalte Anders Mol etter kampen.

– Jeg er så glad for at jeg spiller med Christian og ikke mot. Han spilte en veldig, veldig god kamp, fortsatte Mol.

Slet i førstesettet

Men det var ikke bare enkelt for nordmennene i åttedelsfinalen, og hvert fall ikke før oppgjøret. Mol våknet fredag opp med en stiv korsrygg, men var frisk nok til å spille etter at det løsnet opp utover dagen.

I kampen mot den latviske duoen var det jevnt i det første settet. Nordmennene tok ledelsen 2-0, før latvierne sikret seg de fem neste poengene. Lagene var like langt på 15-15, før latvierne tok de neste fire poengene. Deretter herjet den norske duoen og utlignet til 19-19 med fire strake poeng.

På 20-20 viste den norske duoen krefter og vant to strake poeng til 22-20 og settseier.

I det andre settet var det likt på 6-6, før nordmennene tok kontroll. 12-8 i favør Mol og Sørum ble kjapt til 18-14 etter at Mol flere ganger vartet opp med meget imponerende blokker. Så reduserte Latvia to ganger til 16-18, men nordmennene trakk det lengste strået også i sett nummer to og vant 21-17.

Tre hinder unna gull

Seieren var duoens femte i VM, etter at de vant de tre gruppespillskampene og 16-delsfinalen mot tyske Yannick Harms og Philipp Bergmann.

De norske gutta har også gode minner fra Hamburg fra tidligere. For ett år siden gikk duoen til topps i verdensseriefinalen i den tyske storbyen. Nå kan det altså bli VM-seier. Duoen er nå bare tre hinder unna en gullmedalje.

Kvartfinalene spilles lørdag. Mol og Sørum har møtt Lupo og Nicolai tre ganger før. Nordmennene vant 2-0 både i Polen i juni og i Doha i mars i fjor. Italienerne vant det første oppgjøret i Latvia for to år siden.

Også semifinalene spilles lørdag, mens finalen er søndag.

