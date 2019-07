Robben har spilt sin siste fotballkamp

ntbsport

– Uten tvil den vanskeligste beslutningen jeg har tatt i min karriere, skrev Robben på sosiale medier.

Han sier at han har tenkt mye på hva han skulle gjøre i de siste ukene og at han endte opp med at den profesjonelle karrieren var over.

Bayern München ble den siste klubben for den lynraske vingen som har slitt med skader i de siste sesongene. I 2013 var han for eksempel med da den tyske klubben vant mesterligaen.

I løpet av sin 19 år lange karriere spilte han 602 kamper, scoret 210 mål og hentet hjem totalt 28 trofeer.

