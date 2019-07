Boasson Hagen-lagkamerat varsler karriereslutt

ntbsport

Det bekreftet 36-åringen, som er lagkamerat med Edvald Boasson Hagen i Dimension Data, i en pressemelding torsdag.

Renshaw har også en fortid som viktig våpendrager for Thor Hushovd i Credit Agricole-laget. Renshaw var i mange år også en viktig spurtopptrekker for spurtkanonen Mark Cavendish.

Nå går australierens 16 år lange og innholdsrike proffkarriere mot slutten.

– Jeg er stolt over å annonsere at 2019 blir mitt siste år som profesjonell sykkelrytter. Når jeg ser tilbake på karrieren er det tilfredsstillende å tenke på at den individuelle suksessen jeg har hatt, så vel som å ha vært en viktig bidragsyter til seirer for mine lagkamerater, sier Renshaw.

Han har representert ikke mindre enn seks forskjellige profflag.

36-åringen håper også i framtiden å få en rolle i sykkelmiljøet.

(©NTB)