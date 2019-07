Carlsens Offerspill SK får rundt 15 prosent av stemmene på sjakk-kongressen

ntbsport

Tallene er for så vidt teoretiske i den forstand at de bare representerer mandatfordelingen ut fra medlemstalloversikten lagt ut på sidene til Norges Sjakkforbund tirsdag.

Norges Sjakkforbund har totalt 4859 medlemmer per 2. juli 2019. Offerspill SK står for 1021 medlemmer.

På kongressen får hver klubb lov til å stille med en representant per 25. medlem. Dette gir Offerspill SK 41 delegater.

Hvor mange delegater som faktisk kommer til å møte på kongressen gjenstår å se, men det er ventet at interessen er større for å møte i år enn før. Tidligere har det møtt mellom 50 og 80 delegater på kongressen.

Det gjenstår også å se om det faktisk ender med at alle delegatene får stemmerett. Det er det opp til kongressen å avgjøre.

Stridens kjerne er sponsoravtalen som Norges Sjakkforbund har inngått med bettingselskapet Kindred. Avtalen verdt 50 millioner kroner over fem år er omstridt og debattert. Magnus Carlsens Offerspill SK ønsker avtalen velkommen og vil stemme ja til den. Andre er av en annen oppfatning og vil stemme nei.

NRK-ekspert Torstein Bae skriver på Twitter at alt tilsier at Magnus Carlsen-siden vinner dersom Offerspill SK får godkjent 41 delegater

Dette fordi NSFs advokat også mener at Offerspill SK skal være med på avgjørelsen om egne delegater skal godkjennes som stemmeberettigede.

Bae er selv motstander av at sponsoravtalen skal godkjennes.

Det er heller sikkert at Bae har rett i sine antakelser, ifølge en sak NRK har på sine sider. Der viser tall at dette kan bli svært jevnt. I den saken antydes det også at hele saken kan bli utsatt.

