Bursdagsbarnet Morgan sendte USA til VM-finale

Morgan gjorde sitt sjette VM-mål da hun satte inn den matchavgjørende scoringen. Dermed har hun like mange som Englands Ellen White.

I finalen kan det bli flere fulltreffere. For White og England er drømmen om en VM-tittel over med det fartsfylte semifinaleoppgjøret i Lyon.

Ufortjent var det ikke at den første av to finalebilletten ble amerikansk, men en voldsom engelsk sluttspurt var nær ved å gi uttelling.

– Jeg kan ikke sette ord på hvor stolt jeg er nå. Nå må vi fortsette å være ydmyke. Vi har fortsatt én kamp igjen, sa USAs trener Jill Ellis etter kampen.

Fyrverkeri

Det som ble en særdeles underholdende første omgang i Lyon startet med et smell. Kun ti minutter var spilt da USAs fikk sin drømmeåpning. På lagets andre målsjanse satte Christen Press hodet til et presist innlegg fra Kelley O'Hara og headet amerikanerne vakkert i ledelsen.

Målscorer Press fikk overraskende sjansen i USAs startoppstilling tirsdag på bekostning av måltyven Megan Rapinoe. Rapinoe står med fem VM-mål og scoret to ganger kvartfinalen mot Frankrike.

Derfor kom det som en stor overraskelse at 33-åringen ikke var med i startoppstillingen til landslagssjef Jill Ellis tirsdag. Ifølge den amerikanske TV-kanalen skal Rapinoe ha pådratt seg en lårskade.

Erstatteren Press viste seg uansett å ikke være noe dårlig alternativ på venstresiden i det amerikanske angrepet.

Vakkert mål

Det var i det hele tatt angrepsspillerne som hadde hovedrollene i Lyon tirsdag. Ellen White har vært en målgarantist for England i VM, og overraskende var det ikke at Manchester City-spilleren sto bak 1-1-målet tirsdag.

19 minutter var spilt da White våkent fikk en tå på det gode innlegget fra Bethany Mead. Ballen føk i mål via stolpen bak USAs keeper Alyssa Naeher.

Den engelske scoringen kom ut av intet, for det var amerikanerne som var det førende laget før pause. Det ga også uttelling.

Drøyt halvtimen var spilt da Alex Morgan stanget USA i ny ledelse etter et vakkert oppbygd engelsk angrep. Spissens avslutning med hodet var også strålende.

Drama

Dramaet i Lyon var samtidig på langt nær over. England hadde nemlig en solid sluttspurt på lager. Den ble innledet ved at toppscorer White trodde hun hadde utliknet til 2-2, men VAR-sjekken viste at hun var hårfint offside.

Så gikk samme White ned i feltet i klar scoringsposisjon. Dommeren måtte igjen ha VAR-hjelp og konkluderte til slutt med straffespark. Det satte kaptein Steph Houghton svakt til venstre for USA-keeper Naeher og måtte fortvilet se forsøket bli reddet.

På tampen ble vondt til verre for de engelske jentene da midtstopper Millie Bright fikk sitt andre gule kort og ble utvist.

Sverige og Nederland møtes i den andre VM-semifinalen onsdag. Finalen spilles i Lyon kommende søndag.

