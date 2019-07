Kovačić permanent til Chelsea til tross for overgangsnekt

ntbsport

Chelsea har blitt tildelt overgangsnekt av FIFA for de to kommende vinduene, men kunne signere Kovačić ettersom han var registrert i troppen i fjor.

Midtbanespilleren spilte 51 kamper for London-klubben under sitt låneopphold fra Real Madrid forrige sesong, en sesong som endte med tredjeplass i Premier League og finaleseier i europaligaen.

Real Madrid skal ha mottatt 40 millioner pund i overgangssum.

– Jeg nøt virkelige sesongen på lån i Chelsea. Jeg føler meg komfortabel i klubben, og jeg liker London og Premier League veldig godt, sier Kovasic til Chelseas hjemmeside.

Mandag opplyste for øvrig London-klubben på sine nettsider at fem spillere forlater Stamford Bridge foran neste sesong. Det gjelder Gary Cahill, Gonzalo Higuaín, Rob Green, Eduardo og Kyle Scott.

Cahill, som har vært kaptein de to siste sesongene, står med 291 kamper for blåtrøyene. Higuain vender på sin side tilbake til Juventus etter at låneperioden hans i London er over.

