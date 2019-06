Hovland sikret millionpremie og 13.-plass i USA

ntbsport

– Jeg er bare en 21-åring fra Norge som nå har amerikanske tilhengere. Det er litt utrolig å tenke på, men jeg setter virkelig pris på det, sier Hovland ifølge Golfweek.

Ifølge National Club Golfer spilte Hovland inn 153.300 dollar i premiepenger. Det tilsvarer nesten 1,3 millioner kroner, skriver VG.

Nordmannen endte på 13. plass etter å ha gått siste runden på 64 slag, åtte under banens par. Han må spille inn 8,5 millioner kroner totalt denne sesongen for å få plass i den beste proffturneringen neste sesong.

Framtidsrettet

Tidligere golfproff Marius Thorp sier at Hovland hadde fått plass i neste ukes PGA-turnering dersom han havnet blant de ti beste, og det uten å måtte ta i bruk «invitasjonen» han har fått til å spille et visst antall turneringer på den beste touren.

– Selvfølgelig tenker jeg bare på å spille godt, men det ville vært fint om jeg spilte så bra at jeg har en slags status neste år, så jeg slipper å kjempe i gjørmen. Jeg vil være i en situasjon der jeg vet hva jeg skal de neste månedene, sier Hovland.

Storspill

Hovland startet dagen sju under par på en 52.-plass. Fra start søndag spilte 21-åringen fantastisk. På de fem første hullene ble det fire birdies. Han lå 11 under par etter halvspilt runde.

På andre halvdel fortsatte han storspillet. Med birdies på både hull 10 og 11 var han 13 under par med seks hull igjen å spille. Birdie ble det også på hull 14 og 17. Dermed endte 21-åringen åtte under på søndagens runde. Da lå han på en midlertidig fjerdeplass, før resten av spillerne avsluttet runden.

– Han viser igjen at han hører med i det sirkuset og har det spillet som skal til for å mestre det høyeste nivået. Jeg har sett hvordan han har spilt runden, og han spiller fantastisk golf, sier toppidrettssjef i Norges Golfforbund, Øyvind Rojahn til TV 2.

Hovland startet turneringen i Detroit på to under par torsdag. Dagen etter spilte han fem under par og klarte cuten. Dermed fikk han spille også de to avsluttende dagene.

Der ble det to under par fredag før det altså ble en strålende runde på 64 slag søndag.

Må spille inn mye penger

Det er bare en uke siden nordmannen debuterte som profesjonell spiller. Da ble han nummer 54 i PGA-turneringen i Cromwell i Connecticut. Det ga nordmannen cirka 140.000 kroner i premiepenger.

Skal han klare å spille seg inn på neste års PGA-tour, må 21-åringen spille inn nesten åtte millioner kroner før sesongen er over. Etter turneringen i Detroit gjenstår det tre muligheter.

