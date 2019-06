Rosenborg slo tilbake etter to strake tap

ntbsport

Danskens straffescoring like før pause sørget for en etterlengtet opptur for Eirik Horneland og hans Rosenborg lørdag. Det sikret tre poeng og trønderne rykker opp på 7.- plass i Eliteserien med 18 poeng.

Det var kjærkomment, etter tap for Tromsø i ligaen forrige helg, samt en flau exit i NM hjemme mot Aalesund onsdag.

Kristiansund har nå fire kamper på rad uten seier. De ligger likevel på plassen over RBK med samme poengsum.

Adegbenro i storform

– Jeg er veldig glad. Jeg tror alle her er veldig glade i dag. Det har vært en tøff uke for oss, vi tapte i cupen og mot Tromsø. Det har vært mye snakk, sier Samuel Adegbenro til Eurosport etter kampen.

Han var i glimrende slag lørdag. Kantspilleren skaffet det avgjørende straffesparket og var en stadig trussel fra sin posisjon på venstre kant.

– Når han har dagen som i dag, kan du sette ham opp mot hvem som helst så blir de svimle, sier RBKs Birger Meling.

I likhet med Adegbenro, var han lettet etter kampen.

– Det var helt essensielt med tre poeng, sa han til kanalen.

Straffemål

Rosenborg viste fra start at de ville slå tilbake etter noen tunge kamper. Både Meling og David Akintola fikk gode muligheter i løpet av første halvdel av førsteomgang.

Omgangens første store sjanse kom etter en drøy halvtime. Alexander Søderlund fikk avslutte fra kort hold på bakre stolpe, men skuddet gikk like over.

Fem minutter senere var det Akintola som fikk en mulighet. Kantspilleren var aktiv før pause, det var også Adegbenro på motsatt side. Sistnevnte fant Akintola med et nydelig innlegg, men headingen fra kort hold gikk utenfor.

Minuttet før pause gikk Adegbenro i bakken etter en duell med Kristiansunds Aliou Coly. Dommeren pekte på straffemerket.

Mike Jensen skjøt til høyre, keeper Sean McDermott gikk riktig, men ballen snek seg likevel i mål. 1-0 til RBK like før pause.

RBK-sjanser

Den ledelsen kunne vært doblet like etter hvilen, men McDermott reddet et skudd fra Akintola to minutter ut i den andre omgangen.

RBK fortsatte å kjøre. Først var Adegbenro nære, så fikk innbytter Gjermund Åsen muligheten kvarteret før slutt. Midtbaneeleganten skjøt via et KBK-bein og like utenfor.

Adegbenro fortsatte å være aktiv. Først framprovoserte han nesten fram et Kristiansund-selvmål, så skjøt han like utenfor på volley.

Kristiansund var heller ikke ufarlige. I siste ordinære minutt fyrte Torgil Gjertsen av for gjestene. Skuddet så farlig ut, men snek seg like utenfor.

Dermed ble det tre viktige poeng for Rosenborg.

