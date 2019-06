Kristoff gleder seg til Tour de France, men det er ikke like gøy som før

ntbsport

– Det er ikke så spennende lenger, jeg har vært med mange år, smiler Kristoff da han snakker med pressen på Sundvolden Hotel i forkant av NM på Ringerike.

Da har Aftenposten stilt han spørsmål om hvordan det blir med en ny utgave av Tour de France.

– Det er jo det største løpet, så det er kult å være med. Men det kan være mye styr også. Jeg både gleder og gruer meg litt, sier UAE-rytteren til avisen.

I utgangspunktet var det lagkamerat Fernando Gaviria som skulle vært lagets spurter i årets tour, men colombianeren må melde pass på grunn av problemer med et kne. Dermed vil Kristoff få en langt mer framtredende rolle i laget, og det kan bli flere seierssjanser enn hva den norske spurtkanonen hadde sett for seg.

– Ikke like gøy

Når Tour de France tråkkes i gang i Brussel 6. juli er det med Kristoff på startstreken for sjuende gang. Denne gangen har han senkede skuldre før starten.

– Nå kommer jeg ikke inn i Tour de France med noe press. Nå har jeg en toårskontrakt i lomma, så da blir det å få mest mulig ut av det og prøve å ha det gøy, så langt det lar seg gjøre. Det er jo jobb, så jeg synes ikke løpet er like gøy som da jeg var yngre, innrømmer 31-åringen.

På spørsmål om hvor langt fram i tid han tenker om sykkelkarrieren sier Kristoff at han ser for seg en ny kontrakt når den inneværende går ut, gjerne en ny toårskontrakt.

Siste år som toppspurter?

Når Tour de France avsluttes 28. juli kan det ha vært den siste med Kristoff som en av rittets spurtkanoner.

– Som toppspurter kan det være den siste. Men jeg kan ha mange år igjen som hjelperytter, sier Kristoff og forteller til Aftenposten at han vil være misfornøyd med årets tour dersom han ikke vinner en av etappene.

– Får jeg en etappeseier er jeg fornøyd, det er det ingen tvil om. Jeg blir misfornøyd dersom jeg ikke klarer det, for da har det vært litt forgjeves for min del. Men det har vært mange år jeg har vært misfornøyd, hvor jeg ikke har klart det. Mens det bare er to år jeg har klart det, sier han videre.

Rekordmange nordmenn

I årets tour får Kristoff med seg Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen på UAE-laget. Sistnevnte fikk sin Tour de France-debut i 2017, mens Bystrøm er debutant.

I alt kan det bli formidable seks norske syklister på plass i Frankrike i sommer. Ved siden av UAE-trioen, synes Edvald Boasson Hagen å være et sikkert kort i Dimension Data-laget.

Nederlandske Team Jumbo-Visma har i tillegg for lengst bekreftet at Amund Grøndahl Jansen er Tour-klar, mens også Odd Christian Eiking har fått klarsignal av Wanty-laget.

