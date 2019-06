Briljante spanjoler til EM-finale mot Tyskland

ntbsport

Dermed har spanjolene sjanse til å gjenerobre tittelen som europamestre. Spania vant U21-mesterskapet i 2011 og 2013, mens Sverige tok tittelen i 2015 og Tyskland er regjerende mester.

– Dette er et lag som vokser og som håndterer vanskelige øyeblikk, og slik ble det i denne kampen også. Vi slapp inn tidlig, men for å komme tilbake spilte vi på vår måte, sa Spania-trener Luis de la Fuente etter storseieren.

For det var Frankrike som kom best i gang i torsdagens kamp. Jeff Reine-Adélaïde hjalp godt til da han ble dratt i skulderen av Junior Firpo og gikk i bakken i Spania-feltet etter kvarteret, men straffespark ble det uansett. Den satte Jean-Philippe Mateta i mål til fransk ledelse.

Spania presset og fikk betalt da Frankrikes forsvar sov på en corner i det 28. minuttet. Umarkerte Marc Roca fikk to forsøk og satte returen forbi Frankrike-keeper Paul Bernardoni, som for øvrig gjorde flere gode redninger i kampen.

Heldig straffe

I forkant av 2-1-målet fikk Spania svært god hjelp av dommerteamet på stadion i Reggio Emilia. Mikel Oyarzabal hadde Ibrahima Konate bak seg da han valgte å legge seg ned i Frankrikes felt, men midtstopperen var ikke nær ham. Likevel fikk Spania straffe, som Oyarzabal selv omsatte til ledelse.

3-1-målet like etter pause var det mer klasse over. Spania vartet opp med et klasseangrep, der Fabian Ruiz spilte gjennom til Dani Olmo for nesten åpent mål. Sistnevnte gjorde ingen feil.

Real Madrid-spissen Borja Mayoral var svært nær å gjøre 4-1 etter 65 minutter, men avslutningen hans gikk i beinet på Bernardoni og ut.

På den påfølgende corneren skulle det riktig nok bli nettsus. Frankrike-forsvaret fikk aldri klarert, og et frekt innlegg fra Jesus Vallejo fant Mayoral, som hamret ballen i mål fra skrått hold.

Tysk målsnik

Etter 4-1 hadde spanjolene bra kontroll, og det som kom av franske farligheter ble stoppet enten av forsvaret eller keeper Antonio Sivera.

I finalen må de se opp for Tysklands storscorer Luca Waldschmidt. Han scoret to ganger i 4-2-seieren over gode Romania i semifinalen, og han er suveren toppscorer i EM med sju mål på fire kamper.

Tyskland slet lenge mot rumenerne i sin semifinale og lå under 1-2 til pause. Waldschmidt kvitterte fra straffemerket like etter hvilen, og tyskerne avgjorde med to frispark mål i kampens aller siste minutter.

Romania og Frankrike får bronsemedaljer for sin innsats, slik Norge fikk da laget ble slått ut i semifinalen i 2013. Finalen mellom Spania og Tyskland spilles søndag.

(©NTB)