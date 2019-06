Brann fikk juling i cupens 4. runde – tre eliteserielag slått ut

ntbsport

Av eliteserielagene er Ranheim, Viking, Mjøndalen, Haugesund og Odd videre til cupens kvartfinale. Dit skal også Fram Larvik og KFUM Oslo.

Lars Arne Nilsens menn fikk virkelig kjørt seg i annen omgang da de gjestet Ranheim. Det sto 1-0 til pause etter at Brann hadde skapt trykk mot slutten av første omgang, men det tok ikke lang tid av annen halvdel før Ranheim hadde punktert kampen.

I det 50. minuttet scoret Michael Karlsen på et langskudd, mens Ola Solbakken økte til 3-0 ni minutter senere. Enda verre ble det for Brann etter ytterligere seks minutter, da Magnus Blakstad gjorde 4-0 med sin annen scoring for dagen.

Trener Nilsen tok grep ved å bytte inn Fredrik Haugen og Daouda Bamba etter det fjerde baklengsmålet, men til liten nytte. Ranheim holdt unna og avanserte i cupen på komfortabelt vis.

Viking sprudlet

I et annet rent eliteserieoppgjør tok det fyr fra start av mellom Viking og Stabæk. Hjemmelaget tok ledelsen 1-0, Stabæk vendte til 2-1, før Viking var oppe i 3-2 – alt i løpet av 23 minutter.

Etter det roet det seg litt ned på målfronten, men begge lag skapte muligheter nok til å score. For Stabæk ble det betydelig tøffere da toppscorer Franck Boli ble utvist for å ha vært ufin mot Zlatko Tripic tidlig i annen omgang.

Det skulle riktig nok ta en god stund før Viking punkterte kampen. Kristian Thorstvedt gjorde 4-2 i det 84. minuttet, før Tommy Høiland fastsatte sluttresultatet til 5-2 to minutter senere.

Komfortabelt for MIF

Mjøndalen hadde ikke nevneverdige problemer med å ta seg videre med 3-0 borte mot Kongsvinger, selv om laget var noe tungstartet onsdag kveld.

Det hjalp selvsagt på at KIL-forsvarer Ville Jalasto ble utvist like før sidebytte. Fire minutter etter pause scoret Stian Aasmundsen 1-0-målet for Mjøndalen.

Sondre Solholm Johansen gjorde 2-0 etter en drøy times spill, mens Aasmundsen ble tomålsscorer etter 71 minutter.

KBK ute

Haugesund trengte ekstraomganger hjemme mot 1. divisjonslaget Strømmen, men vant 2-0. Ibrahima Koné og Martin Samuelsen scoret målene.

Også Odd tok seg videre via ekstraomganger. Det sto 1-1 ved ordinær tid borte mot Kristiansund. Sander Svendsen ble matchvinner tidlig i annen ekstraomgang.

2. divisjonslaget Fram Larvik gikk til kvartfinalen med 3-1-seier over Bærum. KFUM Oslo fra 1. divisjon slo Tromsdalen 2-1 etter at Stian Sortevik avgjorde på overtid.

(©NTB)