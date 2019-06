Norges VM-lag med psykologisk spisskompetanse

ntbsport

Det startet allerede før kampstart lørdag. Da Australias kaptein møtte til myntkast, stilte de norske opp til lagbilde. Da Maren Mjelde omsider var ferdig med det, hadde Sam Kerr stått og ventet en stund.

Da utmattede australske spillere la seg ned før straffesparkkonkurransen, var like slitne norske spillere enige om at de ikke skulle vise at de var trøtte.

Og så stilte de norske spillerne opp lengst fram i midtsirkelen, foran de australske. Dommeren kom og rygget begge gruppene tilbake til midtstreken, men signalet var gitt.

– Flere av oss har vært på foredrag med Geir Jordet, og det er en av faktorene han trakk fram, så det var nok bevisst. Jeg skjønner ikke helt hvorfor dommeren trakk oss tilbake, for det er faktisk lov å stå der, sier Isabell Herlovsen til NTB.

– Og så er det et veldig kult bilde der jentene står i ring før straffene skal skytes, og de australske står og ser bort. Jeg tror vi psyket dem ut.

Massasje i gave

Hun var selv byttet ut med krampe etter å ha scoret det som lenge så ut til å bli vinnermålet, dagen før sin 31-årsdag. Torsdag skal hun være klar til å prestere igjen.

– Bursdagen min var reisedag, men da vi kom fram til hotellet bestilte jeg 80 minutter massasje på spa her. Det var min fødselsdagsgave til meg selv, og det var deilig. Kroppen var sliten, så da gjorde det godt med litt massasje, sier hun.

Guro Reiten var en av Norges fire straffeskyttere. Ingen av dem levnet keeper en sjanse.

– Det var rimelig bra straffeskyting, ja. Vi har vært gjennom en hel prosess med hvordan vi skal gjøre det, og så er det tryggheten i gruppa som gir en sånn ro. Det er kanskje litt rart å si det, men jeg har skutt straffer tidligere hvor jeg har vært mye mer nervøs enn jeg var lørdag, sier hun til NTB.

Hun føler i likhet med Herlovsen at de norske greide å psyke ut motstanderen.

– Man må bruke alt man har når det går til straffesparkkonkurranse. Vi følte at vi eide det øyeblikket der, og vi gjorde maks ut av det.

Strategi

Lagkaptein Maren Mjelde scoret også på straffespark, som hun gjorde da Norge vant straffesparkkonkurransen i EM-semifinalen for seks år siden.

– Vi var klare over hva vi skulle gjøre og hadde vår strategi for hvordan vi skulle gå fram både i ekstraomgangene og i straffesparkkonkurransen. Vi har stor tro på oss selv, og det føler jeg at vi viste, sier hun.

– Vi har jobbet godt i to år med fokus på at vi må prestere som lag. Martin (Sjögren) var veldig fin i ringen før straffesparkene og klarte å ta vekk presset og nervene som kanskje lå på mange. Vi slapp ned skuldrene nok til at vi var kalde nok i det avgjørende øyeblikket, sier Caroline Graham Hansen til NTB.

Det virket som det var verst for dem som så på.

– Jeg sto på sidelinja og var dritnervøs, men jentene klarte å holde roen og viste at de takler å være i en straffekonkurranse. Vi er en enhet. Hvis en gjør noe feil så støttes hun av hele laget, sier Karina Sævik.

Ingen norske gjorde feil da åttedelsfinalen ble avgjort. Torsdag er det kvartfinale.

– Jeg tror alle kommer til å være pigge. Vi er godt trent og skal tåle det her. Når dommeren blåser i fløyta, tror jeg folk er veldig klare. Man har mer krefter enn man tror, sier Isabell Herlovsen.

