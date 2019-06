Molde skal bruke millioner på kvinnefotball

ntbsport

Allerede i april ble det klart at Sparebanken Møre sponser jente- og kvinnefotballen i Møre og Romsdal med 8 millioner kroner. Molde og sunnmørsklubben Fortuna får én million hver kommende år, skriver Romsdals Budstikke.

Molde skal blant annet ansette en person i 50 prosents stilling i Akerakademiet som øremerkes jentesatsingen. 400.000 kroner skal gå til økt satsing på klubbens kvinnelag i 2. divisjon.

– Vi har laget en innstilling til hovedstyret der vi foreslår at kvinnelaget flyttes fra breddeavdelingen til Akerakademiet. Vi mener det nå blir mer naturlig at denne satsingen kommer inn i et miljø med fokus på toppfotball, sier Tove Berget, administrativ leder i MFK Bredde.

