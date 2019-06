Lagtempo-gull til Asker og Ringerike i NM

ntbsport

Asker stilte til start med trioen Line Marie Gulliksen, Emma Kristine Skjerstad og Mie Bjørndal Ottestad og var det første laget ut på rundløypa som målte 18 kilometer og ble syklet to ganger.

Etter 53 minutter og 57 sekunder på landeveien kom trioen i mål utenfor Vestby Arena. Den tiden var det ingen av de fem øvrige lagene som klarte å straffe.

Mangeårig NM-vinner CK Victoria tok sølvet ett minutt og 41 sekunder bak, mens bronsen gikk til Halden CK. Halden-laget var slått med to minutter og ett sekund.

Det er første gang Asker Cykleklubb vinner NM-gull i lagtempo for kvinner.

Teknisk trøbbel ødla for Tønsberg

I herreklassen forsvarte Ringerike SK fjorårets gull. Etter teknisk trøbbel hos utfordrerne Tønsberg CK Elite ble seiersmarginen på hele 45 sekunder.

For det ble dramatisk allerede på den første av tre runder. Tønsbergs Johan Knotten måtte stoppe to ganger, og dermed var grunnlaget lagt for Ringerike med en ledelse på 49 sekunder. Til tross for en sterk andrerunde fra utfordrerne, hadde ungguttene til Ringerike god kontroll og økte på ledelsen til mål.

Bronsemedaljen gikk til IK Hero.

20 år gamle Andreas Leknessund var den eneste gjenværende fra Ringerike-laget som tok NM-gullet i fjor. Tirsdag hadde han med seg Torstein Træen og Søren Wærenskjold på veien mot NM-tittel. I fjor vant Ringerike med kun 14 sekunder.

