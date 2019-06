L'Equipe sammenligner Norge med «Les Bleus»

ntbsport

Etter å ha sett Norge møte Australia skrev storavisen at laget framsto som «Les Bleus», i en skjev 4-2-3-1-formasjon med en defensivt innstilt og en offensivt innstilt kant. Avisen meldte at Karina Sævik er Martin Sjögrens Blaise Matuidi og Guro Reiten hans Kylian Mbappé.

– Wow. Det var jo en grei kompliment, sier Reiten når NTB forteller om sammenligningen.

– Jeg har verken lest eller sett det, men det er selvfølgelig kjekt å få høre ros og godord, sier Sævik.

– Det var en fin sammenligning, og spillerne de nevner er fantastisk dyktige. Det var interessant, sier Martin Sjögren.

Landslagssjefen er ikke fremmed for den formasjonsmessige sammenligningen, selv om hans lag i utgangspunktet stilles opp i vanlig 4-4-2.

Slutt på vekslingen?

– Det beror litt på hvem vi bruker som spisser. Med to som ligger høyt så blir det virkelig 4-4-2, men når vi bruker Caroline (Graham Hansen) så blir det kanskje 4-2-3-1 eller 4-4-1-1. Hun har jo en ganske fri rolle og behøver det for at vi skal skape ubalanse hos motstanderen, sier han til NTB.

Sjögren har så langt i VM vekslet mellom to startoppstillinger som er brukt annenhver gang. Den stramme 4-4-2-varianten med Lisa-Marie Utland som Isabell Herlovsens makker på topp og Graham Hansen på høyre kant ble brukt i begge kamper i Reims, mot Nigeria og Sør-Korea. Den andre, «Les Bleus»-varianten, ble brukt i kampene i Nice mot Frankrike og Australia. Da er Graham Hansen spiss, Sævik høyre kant.

Ikke umulig

Det ligger vel i kortene at den varianten blir brukt også mot England.

– Vi får se hva vi lander på, men jeg synes vi framsto på en veldig god måte mot Australia. Det er ikke helt umulig at det blir noe lignende iallfall, sier Sjögren til NTB.

Mot Australia så vi for første gang Norge forsvare seg med to kompakte firere.

– Det var bevisst. Vi møter jo bare gode lag nå, og vi må forstå at vi ikke kan gi en millimeter, for da blir vi straffet. Jeg synes vi gjorde det bra de gangene vi havnet i litt lavere forsvarsspill. Vi klarte å holde oss kompakte, sier Sjögren.

Mye tyder på at han får bruk for både sin Matuidi og sin Mbappé fra start også torsdag.

