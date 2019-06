Poengdeling for Vålerenga, ikke vunnet i serien på 38 dager

ntbsport

Etter møtet med Godset tapte Oslo-klubben først 0-3 for Lillestrøm hjemme. Deretter ble 0-3 for Rosenborg på Lerkendal. Onsdag røk så Ronny Deilas menn 3-5 for Bærum i cupen, og søndag ble det bare ett poeng hjemme mot Sarpsborg.

Dermed mister Vålerenga kontakten med lagene i teten etter en meget god serieåpning. Oslo-laget ligger på fjerdeplass, men har en og to flere kamper spilt enn de fleste lagene rundt seg på tabellen før helgens serierunde avsluttes søndag kveld.

Søndag var det ikke all verden som skjedde foran glisne tribuner i Oslo. Chidera Ejuke kunne sendt hjemmelaget i føringen etter bare tre minutter, men avslutningen fra drøye åtte meter gikk i stolpen og ut.

Så var gjestene farlig frempå og tok ledelsen etter 19 minutter. Jørgen Strand Larsen slo inn i feltet og fant en signalgul medspiller i Lars Jørgen Salvesen. Han bredsidet ballen i mål fra drøye fem meter.

Bård Finne sørget for balanse i regnskapet med sin andre scoring for sesongen kvarteret senere. Etter klabb og bab i feltet banket Finne inn utligningen fra sju meter etter to enorme redninger fra Aleksandr Vasjutin i Sarpsborg-målet like før.

I andre omgang hadde Vålerengas venstreback Sam Adekugbe den største muligheten etter 56 minutter, men avslutningen fra sju meter gikk mirakuløst utenfor. Dermed endte det 1-1.

