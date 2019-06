Nigeria-trener hevder bonuskonflikt er løst

ntbsport

Det var sportskanalen ESPN som søndag formiddag meldte at det nigerianske spillerne holdt en såkalt «sit-in» på hotellet dagen etter at de ble slått ut av VM med 0-3-tap mot Tyskland i åttedelsfinalen i Grenoble.

Spillerne og ledelsen i Nigerias fotballforbund skal være uenige om hvorvidt forbundet skylder spillerne penger. Men søndag ettermiddag opplyser Nigerias svenske landslagssjef, Thomas Dennerby, til nyhetsbyrået TT at det ikke lenger finnes noen konflikt, og at spillerne har forlatt hotellet.

– Det er ingenting. Vi er på vei nå. Alt er som det skal være, sier han.

Samtidig avslører Dennerby at det har vært møtevirksomhet mellom representanter for spillerne og for forbundet.

– Disse samtalene mellom spillernes representanter og forbundsmedlemmene som er her, har skjedd bak lukkede dører. Jeg er ikke innblandet i det hele tatt. Dette er en sak mellom spillerne og forbundet, og jeg forsøker å holde meg utenfor, sier han.

Pengekonflikt

Ifølge ESPN hevdet Nigeria-spillerne at forbundet skylder dem bonuser for to kamper spilt i 2017, samt dagpenger for fem dager under årets VM. For kampene mot Gambia og Senegal for to år siden skal spillerne ha fått utbetalt halvparten av en avtalt sum på 2 millioner naira, som tilsvarer 46.800 kroner etter dagens kurs.

– De (forbundet) betalte oss 1 million naira og sa at det er alt vi får. Vi ber dem om å betale oss resten, sier en anonym spiller til ESPN og fortsetter:

– Før VM ba vi dem om et møte der vi kunne diskutere VM-bonusene våre, slik de gjorde med herrenes lag i fjor. De ignorerte brevet, og ingen har sagt noe om det før nå.

Avvises av fotballpresidenten

Spillerne krever også å få utbetalt sin andel av kompensasjonen deltakernasjonene får for å være med i VM, selv om Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) ikke planlegger å utbetale disse pengene før i september.

Nigerias fotballpresident Amaju Pinnick hevder på sin side at forbundet har betalt spillerne alt de har krav på.

– Det eneste som er utestående, er deltakerpengene fra FIFA, som ikke ventes før etter at turneringen er ferdig. Men de insisterer på at de ønsker å bli betalt nå, ettersom de har snakket med spillere fra Kamerun og Frankrike, som har fortalt dem at de allerede er blitt betalt, sier han.

Har skjedd før

Det er ikke første gang at Nigerias kvinnelandslag protesterer på grunn av manglende bonusutbetalinger, ifølge ESPN. Etter å ha vunnet afrikamesterskapet i 2016 arrangerte spillerne en offentlig demonstrasjon i hovedstaden Abuja for å kreve penger.

I 2004, også det etter å ha vunnet den afrikanske tittelen, ble spillerne sittende i tre dager på hotellet sitt i tre dager i påvente av å få utbetalt bonuser.

(©NTB)