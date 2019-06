Lite søvn for VM-heltene etter straffedramaet

ntbsport

Det var bare noen minutter igjen til midnatt da Ingrid Syrstad Engen sendte det siste straffesparket i mål, og det var allerede sent på natt da laget var tilbake på hotellet.

– Det ble ikke så stor feiring, men vi var glade sammen. Så gjaldt det å få en god natts søvn, men det var ikke så lett å sovne. Jeg brukte veldig lang tid, men vi får sjansen til å ta det igjen, sa Engen til NTB da hun sammen med landslagssjef Martin Sjögren og keeper Ingrid Hjelmseth møtte norske medier før avreise. Hun hadde ikke noe imot bildene som surret i hodet.

– Nei, det var ikke noe negativt jeg lå våken for.

21-åringens straffespark var utakbart som skuddene til de tre lagvenninnene som skjøt før henne.

– Vi var jo i en veldig god posisjon etter at vi scoret tre og de bommet på to, så jeg prøvde bare å tenke på alt vi hadde å vinne og være rolig, og da gikk det fint.

Sovnet halv fem

– Det var mange inntrykk å smelte, og vi satt en stund og pratet om kampen og særlig straffesparkkonkurransen. Det var en god kveld, men det ble veldig lite søvn, for det var vanskelig å falle til ro, sa Sjögren til NTB.

– Selv tror jeg at jeg sovnet omkring halv fem, og det er nok mange som har sovet omtrent like lite som jeg.

De neste dagene handler om å ta igjen tapt søvn, hvile og pleie trøtte kropper.

– Det blir en lignende plan som etter forrige kamp. Først en reisedag uten trening, og hvor det blir anledning til å ta igjen søvn. Mandag kommer vi til å trene om kvelden så alle kan sove lenge. Da blir det veldig rolig trening for dem som spilte, litt mer for de andre, sa han.

– Så har vi to hele treninger hvor vi taktisk sett kan forberede oss til kvartfinalen.

Kjempesmart

Hjelmseth applauderer sjefens opplegg.

– Jeg tror det er kjempesmart. Vi gjorde det samme etter kampen mot Sør-Korea, da folk var litt slitne og trøtte. Vi fikk et døgn med skikkelig god hvile og restitusjon, og jeg tror det er en viktig faktor for at vi skal stille sterke igjen torsdag, sa hun til NTB.

Keeperveteranen er ikke blant dem som sliter mest med å sove etter kamp, men også hun hadde mange inntrykk å smelte natt til søndag.

– Det er mye som svirrer i hodet og mye adrenalin, og mange sliter med å sove. Det pleier å gå ganske greit for meg når jeg først legger hodet på puta, men det blir viktig for gruppa å fylle på lagrene og få best mulig restitusjon.

Engen tror det skal gå bra å pleie trøtte bein og vonde muskler.

– Jeg kjenner det selvfølgelig i dag, men jeg er vant til tette kamper, så jeg tror det skal gå fint. Vi har jo også en ekstra dag i forhold til motstanderen, sa hun.

Norges kvartfinale spilles i Le Havre torsdag, men laget skal bo og trene i badebyen Deauville om lag fire mil unna.

