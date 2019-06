Uganda-seier for første gang på 41 år

ntbsport

Patrick Kaddu og Emmanuel Okwi scoret målene i den smått sensasjonelle og svært etterlengtede seieren i Kairo. Forrige Uganda-seier i afrikamesterskapet kom i semifinalen for 41 år siden. Da ble Nigeria slått, og senere tapte Uganda finalen mot Ghana.

Siden den gang har Uganda ofte hatt problemer med å kvalifisere seg for mesterskapet. Og sist laget deltok, i Gabon for to år siden, endte gruppespillet med to tap og én uavgjort kamp.

Seieren over Kongo gjør at Uganda topper afrikamesterskapets gruppe A sammen med vertsnasjonen Egypt etter første kamp.

I neste kamp venter Zimbabwe, og en seier der vil langt på vei garantere avansement til cupspillet.

Lørdagens kamp i Kairo ble spilt for svært glisne tribuner, slik tilfellet ofte er i afrikamesterskapet når vertsnasjonen ikke er på banen. På fredagens åpningskamp, der Egypt slo Zimbabwe 1-0, var stadion helt full med 75.000 tilskuere.

