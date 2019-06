Storavis: Juventus forfører Ajax-stjerne

ntbsport

Det er den nederlandske storavisen De Telegraaf som lørdag skriver at Juventus skal være villige til å betale mer enn 70 millioner euro, tilsvarende godt over 700 millioner kroner, for den ettertraktede 19-åringen.

Avisen skriver videre at Torino-klubben «forfører Ajax-forsvareren med et kontraktstilbud som nærmest er umulig å avslå» og at stjernespiller Cristiano Ronaldo bidrar til sjarmoffensiven.

Da Nederland møtte Portugal i nasjonsligafinalen nylig fanget TV-kameraene opp en samtale mellom nettopp de Ligt og Ronaldo etter kampslutt. Da førstnevnte senere fikk spørsmål fra den nederlandske TV-kanalen NOS om Ronaldo ba ham velge Juventus om ny arbeidsgiver, lød svaret:

– Det kan vel være.

– Først forsto jeg ham ikke. Jeg var litt sjokkert, så jeg lo. Men jeg sa ingenting, tilføyde Ajax-profilen.

Skulle de Ligt bestemme seg for å fortsette karrieren i Juventus, kan han trolig se fram til en årslønn på mellom 15 og 20 millioner euro. Ifølge NOS skal Torino-klubben ha en femårskontrakt klar.

Det vil ikke være første gang en Ajax-spiller går den veien. Den tidligere nederlandske storkeeperen Edwin van der Sar spilte blant annet 66 kamper for Juventus mellom 1999 og 2001. Han er nå sportsdirektør i Ajax.

De Ligts agent Mino Raiola skal også ha tette bånd til Juventus, ifølge De Telegraaf.

Den 19-årige midtstopperen har vært et hett objekt i de europeiske storklubbene den siste tiden. Manchester United, Liverpool, Barcelona og Paris Saint-Germain er alle nevnt som mulige nye klubber for ham.

Ifølge De Telegraaf skal det fortsatt ikke være helt utelukket at de Ligt havner i PSG.

(©NTB)