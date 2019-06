Hjelmseth om mulig straffedrama: – Samholdet gir trygghet

ntbsport

– Selvsagt har vi snakket om det og trent litt på det, og vi er forberedt på at det kan skje. Jeg tror at gruppa her er så sterk at de fleste er villig til å ta det ansvaret det er å skyte, sier Ingrid Hjelmseth til NTB.

– Går det bra så er det tipp topp, men skulle man bomme så har man de 22 andre jentene i ryggen. Vi er så sterke sammen og så samlet at du kan senke skuldrene litt og ikke la frykten ta deg.

«Sterkere sammen» er kvinnelandslagets motto, og landslagssjef Martin Sjögren tenker akkurat som Hjelmseth.

– Ofte er det store problemet i en straffesparkkonkurranse at man tenker «hva blir konsekvensen hvis jeg misser?» Da blir alt vanskelig. Konsekvenstanken blir så stor, men om man er en sterk gruppe slik vi er så tror jeg det blir lettere å håndtere enn om man har en annen type gruppe, sier han.

– Vårt «sterkere sammen» er en veldig stor suksessfaktor som ikke skal undervurderes.

Villige skyttere

Caroline Graham Hansen er landslagets faste straffeskytter. Maren Mjelde og Guro Reiten er også langt framme i køen, men de lot Isabell Herlovsen score det som ble vinnermålet mot Sør-Korea da hun uttrykte ønske om det.

Sjögren får neppe problemer med å finne spillere som er villig til å skyte fra 11-meteren om det skulle bli nødvendig mot Australia.

– Vi har selvsagt en idé om hvem som skal slå straffer om det blir slik, selv om det er noen ting som kan påvirke valgene. Det er hvem som er på banen, selvsagt, og så er det hvilke spillere som har hatt en god kamp, slike ting. Vi har en grovplan for hvordan vi skal håndtere det, sier Sjögren.

Instinkt

VAR-kontrollen av keeper ved straffespark har skapt mye debatt, etter at viktige redninger er blitt underkjent. Sjögren sier at det ble trent på akkurat det under torsdagens lukkede trening. Fredag kom beskjeden om at keeper iallfall slipper gult kort om hun går for tidlig, ellers ville man risikert at keepere ble utvist og utespillere måtte overta i mål i straffekonkurransene.

– Jeg tror man må handle på instinkt og håpe at man er innenfor reglementet. Du glemmer at du skal ta ballen hvis du bare er opptatt av hvor du setter beina, sier Hjelmseth.

39-åringen har vært med på straffesparkkonkurranse i mesterskap tidligere. For seks år siden reddet hun Danmarks to første straffer og hjalp Norge til 4-2-seier etter at EM-semifinalen endte 1-1.

Hjelmseth er opptatt av at frykten for å feile ikke blir sterkere enn gleden over å lykkes.

– Jeg tror det er viktig å kunne tenke at det går bra, dette er bare en fotballkamp. Jeg har vært med i dårlige mesterskap, og det er mange her som har vært med på et slikt. Vi vet at verden går fint videre, og det kommer nye muligheter hvis det skulle gå galt.

(©NTB)