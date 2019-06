Sarpsborg 08 tjente stort på europaeventyret, men stadig færre drar på eliteseriekamp

ntbsport

Østfoldingenes inntekter økte fra 66 til 126 millioner fra 2017 og 2018. Spill i europaligaens gruppespill var den store drivkraften bak inntektsøkningen til sarpingene i fjor.

Det viser eliteseriebaromeneret utarbeidet av Norsk Toppfotball og revisjonsfirmaet Deloitte.

Den økonomiske oppturen gjorde at Sarpsborg leverte et driftsresultat på 48,1 millioner kroner i pluss etter spillersalg i årets som gikk, noe som vart klart mest. Det var en økning på 41,4 millioner kroner fra året før.

Store billettintekter

Sarpsborgs europakamper trakk en rekke tilskuere til de tre kvalifiseringskampene og tre gruppespillskampene i Østfold. De seks kampene ga seks millioner kroner i klubbkassa og utgjorde hele 57 prosent av klubbens billetterinntekter i 2018.

I Eliteserien falt tilskuersnittet fra 6.743 til 5.864 forrige sesong. Det tilsvarer en nedgang på 13 prosent. Av 13 eksisterende eliteserieklubber, opplevde ti av dem nedgang i tallet. Sarpsborg, Kristiansund og Tromsø hadde en liten økning.

I 2009 var eliteseriesnittet på hele 8.966 tilskuere. Dermed har tilskuertallet falt med nesten 35 prosent på ni år.

Negativt resultat for RBK

Lillestrøms driftsresultat var på 16 millioner kroner, mens Kristiansund, Tromsø, Ranheim, Molde og Brann hadde et driftsresultat på mellom to og fem millioner kroner. Verst gikk det for Start, som leverte et negativt resultat på 42 millioner kroner.

Rosenborg leverte et negativt driftsresultat på 8,2 millioner kroner etter spillersalg. Uten spillersalg ville resultatet vært minus 21,9 millioner kroner. Klubben har klart størst inntekter med 261 millioner kroner inn, men kostnadene lød på 283 millioner kroner.

