Overkommelig trekning for Norge i håndball-VM

Det ble klart da gruppene til VM i Japan ble trukket i Tokyo fredag.

Norge, tapende VM-finalist i 2017, var annenseedet med Sverige, Ungarn og Danmark. I gruppe A får Norge selskap av Nederland, Serbia, Slovenia, Angola og Cuba.

Frankrike var en mulig motstander fra den toppseedede gruppen, men det var Nederland som kom opp av bollen. Norge har slått Nederland de siste ti gangene lagene har møttes, blant annet i EM-finalen i 2016 da Norge vant 30-29. I Rio-OL samme år vant Norge 36-29, mens Nederland ble slått 32-23 i semifinalen i VM i Tyskland i 2017.

Mot de antatt svakere lagene i gruppen har Norge klart seg bra. I det svake VM-et i Serbia røk Norge ut for vertsnasjonen i kvartfinalen etter 25-28-tap. Norge har slått Angola alle tre gangene de har møttes, senest 30-20 i Rio-OL i 2016. Norge slo Slovenia 32-16 i EM i 2010, mens de norske håndballjentene aldri har møtt Cuba.

Norge vant gull i VM i Danmark i 2015 etter 31–23 over Nederland i finalen. I Tyskland for to år siden tapte Norge finalen 21-23 for Frankrike. I EM 2018 skuffet Norge stort og ble bare nummer fem.

De øvrige gruppene ble trukket slik:

Gruppe A: Nederland, Norge, Serbia, Slovenia, Angola, Cuba

Gruppe B: Frankrike, Danmark, Tyskland, Sør-Korea, Brasil, Australia

Gruppe C: Romania, Ungarn, Montenegro, Spania, Senegal, Kasakhstan

Gruppe D: Russland, Sverige, Japan, Kina, Argentina, Kongo.

VM i Japan spilles fra 30. november til 15. desember.

