Kristoff og Bystrøm forlenger med UAE: – Føler oss hjemme her

Det bekrefter sykkellaget i en pressemelding fredag.

– Jeg er fornøyd med å forlenge med to år. Jeg føler meg hjemme her, og atmosfæren i laget er flott. Jeg håper at de to kommende årene vil være gode for meg og laget, sier Kristoff.

31-åringen meldte overgang til laget fra De forente arabiske emirater i forkant av 2018-sesongen. Det samme gjorde lagkamerat Sven Erik Bystrøm.

– På dette laget føler jeg meg hjemme. Derfor er jeg spesielt glad for å fortsette karrieren min i UAE, sier 27-åringen.

Duoen deltar i disse dager i Tour de Suisse, som avsluttes søndag. Nordmennene syklet begge for Katusha fram til 2018.

