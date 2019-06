Japan overrasket med uavgjort mot Uruguay

ntbsport

Etter 0-4-tapet i Japans åpningskamp mot Chile og Uruguays 4–0 seier over Ecuador i den andre åpningskampen i gruppe C, var det ikke helt ventet at Japan skulle ta føringen på Arena do Grêmio torsdag.

Men Koji Miyoshi ordnet 1-0-ledelse etter 25 minutters spill og en pen målgivende pasning fra Gaku Shibasaki. Seks minutter etterpå fikk Uruguay en straffe, etter omdiskutert avgjørelse. Naomichi Ueda forsøkte å blokkere ballen og var i kontakt med Edinson Cavani, og etter VAR-vurdering fikk Uruguay innvilget straffe for forseelsen. Barcelona-spiss Luis Suárez satte den i nettet.

Begge lag hadde flere sjanser, men det var først i andre omgang at Japan igjen skulle klare å score. Igjen var det Miyoshi som var siste mann på bakken, et knapt kvarter ut i omgangen.

Uruguay la mer press på, og i 67. minutt nikket Jose Gimenez ballen inn etter hjørnespark fra Nicolás Lodeiro.

I den andre kampen i gruppe Cs andre runde skal Chile møte Ecuador.

