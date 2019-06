Sjögren vil ha VM-laget høyt på prestasjonsstigen

ntbsport

– Det blir spennende med Australia. Det er et godt lag som vi møtte for et års tid siden i Algarve Cup. Da spilte vi en helt jevn kamp under vanskelige værforhold. Vi tapte, men gjorde en god kamp, sier han til NTB.

– Det er et høyt rangert lag (6.-plass på FIFA-rankingen, seks plasser foran Norge), og de hadde en periode da de var veldig gode og fikk mange sterke resultater. Men så hadde de et litt «struligt» bytte av landslagssjef som kom litt fra klar himmel.

Alen Stajcic fikk på kontroversielt vis sparken i januar og ble erstattet av Ante Milicic, tidligere assistenttrener for herrelandslaget.

– Han som overtok kom fra forbundet, og jeg synes ikke de har endret så mye spillemessig. Det er også omtrent de samme spillerne. Jeg synes vi har ganske god kontroll på dem, men det er ingen tvil om at det er et godt lag, sier Sjögren.

Både kampen i Algarve i fjor (australsk 4-3-seier etter vinnermål på overtid) og kampene i VM (8-5 i målscore på tre kamper) tyder på at «Matildas» er bedre offensivt enn defensivt.

– Ja. De har sluppet til en hel del målsjanser, men de skaper også veldig mye. Veldig mye av det de skaper er knyttet til innleggsspill og Sam Kerr (kaptein og firemålsscorer mot Jamaica). Vi må være våkne på det de gjør offensivt, samtidig som det finnes fordelaktige rom vi kan svare dem med, sier Sjögren.

– Veldig mye handler om prestasjonen. Hvor høyt på prestasjonsstigen kommer vi? Om vi kommer høyt, har vi en god mulighet.

